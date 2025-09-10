陸上の世界選手権東京大会は１３日から２１日までの９日間、国立競技場をメイン会場に開催される。東京では１９９１年以来３４年ぶり、日本では２００７年大阪大会以来、１８年ぶり３回目となる世界選手権。世界最高峰のビッグイベントで、活躍が期待される注目の日本選手を３回にわたって紹介する。１回目は女子１００メートル障害で日本歴代２位の１２秒７１の記録を持つ中島ひとみ（長谷川体育施設）。３０歳にして念願の代表権をつかんだ苦労人が、人一倍の思いを胸に世界の舞台に立つ。

◇ ◇

念願の日の丸のユニホームに袖を通す。３０歳で初めて日本代表に選出された中島は「（日本代表の）Ｔシャツを着た時に、自分を見てちょっとウルッときた。やっと、これを着られたんだという実感が湧いてきた」と打ち明けた。感動と喜びをかみしめ、いよいよ世界の舞台を迎える。

中学３年時に全国中学校体育大会で優勝。ただ、そこからは不振に陥り、日の丸を背負う夢をかなえられずにいた。“消えた天才”とも呼ばれた苦労人は「中学生の時に初めて代表になりたいと思った。このユニホームを着て走ってみたかった」という。２０２４年に日本女子で７人目の１２秒台をたたき出すと、そこから急成長。世界選手権東京大会に照準を合わせてきた。

７月６日の日本選手権。一度は電光掲示板に１位と表示されたものの、順位が何度も入れ替わり、結果が二転三転した。最終的には１０００分の１秒差で田中佑美（富士通）に次ぐ２位となり「（掲示板の順位に）これで止まってくれというのが、素直な気持ちだった」と正直な心境を吐露し、「全力を出し切れた」と手応えをつかんだレースとなった。

その後、７月２３日にフィンランドで行われた大会で日本歴代２位の１２秒７１をマーク。参加標準記録（１２秒７３）を突破し、代表権をつかんだ。

本番に向けては「今ある自分のパーツを、より良い形に磨き上げる」ことに重点を置いて練習中。参加標準記録を切ったことを「今あるスピードを、より生かせるようになった。自分のしたいハードリングができている」と分析。８月９日に行われた実業団・学生対抗でも再び１２秒７１の好タイムで優勝するなど絶好調だ。

支えとなってきたのは夫の存在だった。日本選手権後に「私、結婚しました」と、２３年に男子４００メートル障害の豊田将樹（富士通）と結婚していたことを発表。コーチとして指導もしてくれるという最愛の人と、二人三脚で歩んできた。

代表権を懸けて走った日本選手権までは精神面で不安定になり、涙を流すこともあったといい「情緒不安定だったけど、彼はすごくポジティブに言葉を返してくれた。本当に救われた」と明かす。練習面でも「（豊田は）理論的に、言葉に変換するのがうまい。いろんな面から伝えてくれる」といい、感覚派という中島にない部分を補塡（ほてん）してくれた。

派手なネイルも、中島の気分を上げるものの一つだ。世界選手権に向けては「キティネイルにした。（女子１００メートル障害世界選手権代表で）同い年の福部真子（日本建設工業）と『ギラギラにしていこな』って話をしていた」と笑顔を見せる。大好きなキャラクターのハローキティのパーツをふんだんに乗せた勝負ネイルを施し、準備万端だ。

“オシャレハードラー”は、インスタグラムなどのＳＮＳも積極的に更新している。陸上以外の日常生活を投稿することも多いが、代表入りが発表されてからは「やっと、やっと、やっと スーパーサイヤ人になって世界の強者たちにぶつかってきます」と投稿。７・８万人のフォロワーに決意表明した。

夢の舞台まで一週間を切った。「自分のドキドキ、ワクワクな気持ちを全てレースに込めたい。自分にしかできない走りをしたい。ここに至るまですごく長い時間がかかった中で、たくさんの人に支えられた。感謝の気持ちをぶつけたい」。１５歳から１５年間追い求め、現実となった今。人一倍の思いを込め、スタートラインに立つ。

◇中島ひとみ（なかじま・ひとみ）１９９５年７月１３日、兵庫県伊丹市出身。中学１年で陸上を始め、３年時に全国中学校体育大会で優勝。夙川学院高（現夙川高）から園田女大（現園田学園大）へ進んだ。１８年から長谷川体育施設に所属。世界選手権東京大会で初の日本代表になった。趣味はカフェ巡り。好きな言葉は「楽しいから笑うのではない、笑うから楽しいのだ」