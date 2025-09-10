½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¥Ñ¥ê¸ÞÎØ10°Ì¤Î¾åÅÄÉ´Ç«¤¬ÁÀ¤¦½éÆþ¾Þ¡¡¿´¶¯¤¤¡ÖÊ¡²¬ÂçÆ±´ü¤Îå«¡×¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤È¤Ï¹¥ÁêÀ¡Ú13Æü³«Ëë¡¡Î¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Û
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤¬13Æü¤«¤é¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤Î¾åÅÄÉ´Ç«¡Ê¥¼¥ó¥ê¥ó¡Ë¡áÊ¡²¬¸©»åÅç»Ô½Ð¿È¡á¤ÏºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢10°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¹¥Ä´¤Îº£µ¨¤Ï¼«¿È½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç10°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¾å¤êÄ´»Ò¤À¡£¾åÅÄ¤Ï8·î²¼½Ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢Åê¤Æ¤Áª¼ê¸¢¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ç62¥á¡¼¥È¥ë20¤ò½Ð¤·¤ÆÍ¥¾¡¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼«¸ÊµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¡ÖºòÇ¯¡Ê¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Ë¤Ï10°Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢64¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÅê¤Æ¤¤ò¤·¤Æ8°Ì°Ê¾å¤¬ÌÜÉ¸¡×¤È¸ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ò¤¢¤È°ìÊâ¤ÇÆ¨¤·¡¢22Ç¯¤Ë¤Ïº¸É¨¤Î¼ê½Ñ¤â·Ð¸³¡£¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿½é¤Î¸ÞÎØ¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£Í½Áª¤òÁ´ÂÎ12°Ì¤ÇÄÌ²á¡£¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿ËÌ¸ý¿º²Ö¡ÊJAL¡Ë¤È¶¦¤Ë·è¾¡¤òÀï¤¤¡¢Åö»þ¤Î¼«¸ÊµÏ¿¤ËÇ÷¤ë61¥á¡¼¥È¥ë64¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸ÞÎØ¤ÏÆÃÊÌ¤À¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤¿¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£Ç¯¤â¤Þ¤º¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡»ý¤ÁÌ£¤Î½õÁö¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åß¾ì¤Ï»åÅç»Ô¤Î¼«Âð¤Ë¶á¤¤³©²°³¤´ß¤òÁö¤ê¹þ¤ó¤À¡£Â¾ì¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Êº½ÉÍ¤Ç¸úÎ¨Åª¤ÊµÓ¤µ¤Ð¤¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬Âç¤ÎÆ±´ü¤È¤Îå«¤â¶¯¤¤¡£º£²ó¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë½÷»Ò»°ÃÊÄ·¤Ó¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¹âÅç¿¿¿¥»Ò¡Ê¶åÅÅ¹©¡Ë¤Ç¡¢Áö¤ê¹þ¤ß¤ä¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬ºÇ¶áÁý¤¨¤¿¡£¼ïÌÜ¤Ï°ã¤¦¤¬½õÁö¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ëÅÀ¤¬Â¿¤¯¡¢¸ß¤¤¤Ë°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤¹¤ë¡£¡Öº£¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ÎÏÃ¤â¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡º£µ¨¤Ï½ÕÀè¤«¤éÃÃÏ£¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¡£7·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤ÏËÌ¸ý¤¬¸Î¾ã¤ÇÉÔºß¤ÎÃæ¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ê¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¸þ¤±¡¢¾¡Éé¤ÈµÏ¿¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç½¼¼Â¤Î°ìÅÓ¤À¡£
¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Ï5·î¤Î¥»¥¤¥³¡¼¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤â60¥á¡¼¥È¥ë66¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥µÏ¿¤äÀ®ÀÓ¤¬Â¿¤¯¡Ö¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹¥°õ¾Ý¤òÊú¤¯¡£ÆüËÜ¤Î½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤Ï½÷²¦¡¦ËÌ¸ý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡½¡£160¥»¥ó¥Á¤Î¾®ÊÁ¤Ê¥¹¥í¥ï¡¼¤¬¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ëÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤Î°ìÅê¤òÊü¤Ä¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë
¡¡¤¦¤¨¤À¡¦¤â¤â¤Í¡¡1999Ç¯6·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô½Ð¿È¡£Ê¡²¬¸©¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÈ¯·¡»ö¶È¤ÇÅê¤Æ¤¤ÎºÍÇ½¤ò¸«¤¤¤À¤µ¤ì¤Æ¤ä¤êÅê¤²¤ò»Ï¤á¤ë¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï2022Ç¯¡¢23Ç¯¤ËÂ³¤3ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£ÃæÂ¼³Ø±à½÷»Ò¹â¡½Ê¡²¬Âç¡£160¥»¥ó¥Á¡£
¡¡¢¡½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤ÎÆüÄø¡¡Í½Áª¡á19Æü¡¢·è¾¡¡á20Æü