¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥É¥é1¥ë¡¼¥¡¼±¦ÏÓ¤Î¸½ºßÃÏ¡¡12µåÃÄÍ£°ì¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ê¤·¤â¡Ö¾Ç¤ê¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤Ï
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼Â¼¾åÂÙÅÍÅê¼ê¡Ê18¡Ë¡á¿À¸Í¹°ÎÍ¹â¡á¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¹»Æþ³Ø¸å¤ËÊá¼ê¤«¤éÅê¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿ºÇÂ®153¥¥í±¦ÏÓ¤ÏÆþÃÄÄ¾¸å¡¢ÂÎ½Å70¥¥í¤ÈÀþ¤¬ºÙ¤«¤Ã¤¿¡£Åê¼ê·Ð¸³¤¬Àõ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡ÖÂ¿Ê¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×¡£±¦Éª¤È¹ø¤Ë±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤Æ6·î¤«¤é¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸½ºß¤Ï½çÄ´¤Ë²óÉü¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´Ö¤ÇÂÎ½Å¤Ï78¥¥í¤Þ¤ÇÁý¤¨¤¿¡£9Æü¤Ï¤±¤¬ÌÀ¤±2ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤â¹Ô¤¤¡¢¥«¡¼¥Ö¤ä¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é30µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤ò³ÎÇ§¤·¤¿ÄøÅÙ¡Ê¤ÎÎÏ´¶¡Ë¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇÂ®¤Ç145¥¥í½Ð¤¿¡£ÂÎ¤ÎÉéÃ´¤âÁ´Á³´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤«³Ú¤·¤ß¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾µåÃÄ¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°ìÊâÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿12Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢2·³Àï¤â´Þ¤á¤¿¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏÂ¼¾å¤À¤±¤À¡£Æ±¤¸¤¯¹âÂ´¿·¿ÍÅê¼ê¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¼ÆÅÄ»â»Ò¤Ï7·î¤Ë1·³½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢8·î23Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ç¤Ï6²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ2²ó⅔¡¢1¼ºÅÀ¤ÈÆ²¡¹¤È¤·¤¿Åêµå¤Ç¥×¥í½é¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÎÀ¤Ç»î¹ç¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Â¼¾å¤Ï¡ÖÃ±½ã¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£Éé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¡×¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¾Ç¤ê¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö1Ç¯ÌÜ¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢º£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÂÎ¤Å¤¯¤ê¤È¤±¤¬¤ò¼£¤¹¤³¤È¡£ÍèÇ¯¤Ï2·³¤ÇÅê¤²Â³¤±¤Æ¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë1·³¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¡×¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¥À¥¤¥ä¤Î¸¶ÀÐ¤ÏÃå¡¹¤ÈËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë