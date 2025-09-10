¤¹¤Ç¤ËÈï³²¤â¡Ä¼Â¤ê¤Î½©¡ÈÇÀºîÊª¤ÎÅðÆñ¡É¤ËÃí°Õ¤ò¡ª´ÇÈÄÀßÃÖ¡¦¥Ñ¥È¥íー¥ë¤Ê¤É·Ù²ü¶¯²½¡ÖÃÏ°è°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼ý³ÏÊª¼é¤ë¡×¿·³ã
¼Â¤ê¤Î½©¤ò·Þ¤¨¤ëº£¡¢Ãí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏÇÀºîÊª¤ÎÅðÆñÈï³²¤Ç¤¹¡£½©¤ÏÇÀºîÊª¤ÎÅðÆñÈï³²¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÇÀ¶È´Ø·¸¼Ô¤Ï·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀºîÊª¤ÎÅðÆñ¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ê¥·¤ä¥Ö¥É¥¦¤Ê¤É¸©ÆâÍ¿ô¤Î²Ì¼ù»ºÃÏ¡¦¿·³ã¸©»°¾ò»ÔÂå´±ÅçÃÏ¶è¤Ç¤¹¡£
¡Úµ¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Û
¡Ö½©¤Î¼ý³Ï»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÅðÆñ¤òËÉ»ß¤¹¤ë´ÇÈÄ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡ÚÂå´±Åç½Ð²ÙÁÈ¹ç¡¡ÀÐ¹õµ®Ç· »ÙÉôÄ¹¡Û
¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿´ÇÈÄ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼ý³ÏÊª¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×
8·î¡¢¿·³ã»ÔÆî¶è¤Ç¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ä¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤ÎÅðÆñÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂå´±Åç½Ð²ÙÁÈ¹ç¡¡ÀÐ¹õµ®Ç· »ÙÉôÄ¹¡Û
¡ÖÇòº¬ÃÏ°è¤Ç¤¤¤¦¤ÈÎÙ¤ÎÃÏ°è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤³¤ÎÃÏ°è¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤ë¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¡£ÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇÀºîÊª¤ÎÅðÆñÈï³²¤Ïº£Ç¯¡¢5·îËö¤Þ¤Ç¤Ë22·ïÇ§ÃÎ¤µ¤ì¡¢Èï³²Áí³Û¤Ï32Ëü5000±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
JA¤¨¤Á¤´Ãæ±Û¤ÏÀ¸»º¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¥»¥ó¥µー¥é¥¤¥È¡¦ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ÎËÉÈÈÍÑÉÊ¤Î³èÍÑ¤äÉÔ¿³¼Ô¡¦ÉÔ¿³¼ÖÎ¾¤òÌÜ·â¤·¤¿¤é110ÈÖÄÌÊó¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£