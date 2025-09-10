¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî¡¡33Àï¤Ö¤ê2¹æ¡õ¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×23ÆóÎÝÂÇ¡¡¿·¿Í²¦¤Ø¡Ö°ìÂÇÀÊ°ìÂÇÀÊ¤òÂç»ö¤Ë¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ3¡Ý7¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï2¡½2¤Î7²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ÂôÂ¼¤¬5¼ºÅÀ¤È±ê¾å¤·¤ÆÇÔÀï¤â¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÀ¾Àî¤¬µ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¡£4²ó¤Ëº¸Ãæ´Ö¤Ø7·î30Æü¤Î³ÚÅ·Àï°ÊÍè33»î¹ç¤Ö¤ê¤Î2¹æ¥½¥í¡£8²ó¤Ë¤Ïº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢31ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡ÆóÎÝÂÇ23ËÜ¤ÏÀ¾Éð¡¦¥Í¥Ó¥ó¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃæÀî¤ÈÊÂ¤Ó¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£¿·¿Í²¦¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ëÇØÈÖ¹æ6¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é°ìÂÇÀÊ°ìÂÇÀÊ¤òÂç»ö¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£