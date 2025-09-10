¡Öµ²±¤Ï°ìÀÚ¡×¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥ì¥È¥ë¥È¤Î¥Óー¥Õ¥·¥Á¥åー¤ä·Ü¤ÎÅâÍÈ¤²¤Ê¤ÉËü°ú¤¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÌµ¿¦¤Î½÷(47)¤òºÆÂáÊá¡¡Ëü°ú¤¤Î1»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¥Ñ¥ó¤òÅð¤ß¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¡¿·³ã¡¦Ä¹²¬»Ô
º£Ç¯8·î¡¢¿·³ã¸©Ä¹²¬»ÔÆâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÁÚºÚ¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇÌµ¿¦¤Î½÷¤¬ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀàÅð¡ÊËü°ú¤¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹²¬»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î½÷(47)¤Ç¤¹¡£
½÷¤Ï8·î15Æü¸áÁ°6»þ¤¹¤®¤´¤í¡¢Ä¹²¬»ÔÆâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÁÚºÚ¤Ê¤É3ÅÀ¡ÊÈÎÇä²Á³Ê¹ç·×1140±ß¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤ÏÄ¹²¬»ÔÆâ¤Î¥Ñ¥óÅ¹¤Ç¥Ñ¥ó¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¤Ï¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤ÇÈ¯³Ð¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÎÅ¹ÆâËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åð¤ó¤ÀÁÚºÚ¤Ï¥ì¥È¥ë¥È¤Î¥Óー¥Õ¥·¥Á¥åー¡¢·Ü¤ÎÅâÍÈ¤²¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢½÷¤Ï¡ÖËü°ú¤¤·¤¿µ²±¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï°ú¤Â³¤Í¾ºá¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
