¡Ú£×£×£Å¡Û½÷Äë¥¢¥¹¥«¤¬ÂçÌÂÁö¡¡¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤È¶¦Æ®¤Î¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥Ù¥éÊ´ºÕ¡õÇÍÀ¼¡Ö¥¤¥è¤Ë´Ø¤ï¤ó¤Ê¡ª¡×
¡¡£×£×£Å¤ÎàÌÀÆü¤Î½÷Äëá¥¢¥¹¥«¤¬¡¢À©¸æÉÔÇ½¤Ö¤ê¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¶·î¤Ë¥Ò¥¶¤ÎÉé½ý¤«¤é£±Ç¯£±¤«·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¡£¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤È¤Î¡Ö¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡×¤òÉü³è¤µ¤»¡¢½÷»Ò¥È¥Ã¥×ÀïÀþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¶¦Æ®¤¹¤ë¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤ä¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥Ù¥é¤È¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö²ÈÂ²¤ä¤Ê¤¤¤ä¤í¡×¤ÈÏª¹ü¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤·¡¢¥¤¥è¤È¤Î´Ö¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡¤½¤Î¥¤¥è¤Ï£Ð£Ì£Å¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡×¡Ê£²£°Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê½£¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Ý¥ê¥¹¡Ë¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥±¥ë¤È¤Î½÷»ÒÀ¤³¦²¦ºÂ·èÄêÀï¤ËÎ×¤à¡££¸Æü¡ÊÆ±£¹Æü¡Ë¤Î¥í¥¦¡Ê¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥¤¥è¤Ï¥¢¥À¥à¡¦¥Ô¥¢¡¼¥¹£Ç£Í¤«¤é¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤È¤ÎÄ´°õ¼°¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¥Ë¥Ã¥¡¼¤¬¸½¤ì¤Æ¥¤¥è¤ò·ãÎå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¢¥¹¥«¤¬³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¤¥è¤Ë´Ø¤ï¤ó¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤â²ñÏÃ¤Î¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë¡££×£×£ÅÅÂÆ²¼Ô¤Î¥Ë¥Ã¥¡¼¤¬¡Ö»ä¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¼¨¤·¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥¢¥¹¥«¤¬¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¤ë¡×¤ÈÉÔÂ½¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ°ìµ³Æ¤¤Á¤òÍ×µá¡£¥Ë¥Ã¥¡¼¤â¼õ¤±¤ÆÎ©¤Á¡¢¿´ÇÛ´é¤Î¥¤¥è¤È¥«¥¤¥ê¤ò¤è¤½¤Ë¥¢¥¹¥« vs ¥Ë¥Ã¥¡¼¤Î¥·¥ó¥°¥ëÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷Äë¤Ï½øÈ×¤«¤é´Ñ½°¤ò¤¢¤ª¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¡¼¥×¤òÍøÍÑ¤·¤¿´ØÀáµ»¤ÇÄË¤á¤Ä¤±¤ë¡£¥Ë¥Ã¥¡¼¤¬¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¾ì³°¤Ç¥»¥³¥ó¥É¤Î¥«¥¤¥ê¤ò½â¤Ë¤·¤Æ¹¶·â¤ò»ß¤á¤µ¤»¤¿¡£ÊÑ·¿¤Î¥³¥Ö¥é¥Ä¥¤¥¹¥È¤«¤éÅê¤²¤ÃÊü¤·¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤È²÷Ä´¤Ë¹¶¤á¤ë¤¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¥¥Ã¥¯¤ò¤«¤ï¤µ¤ì¤Æ¼«Çú¡£ÅÂÆ²¼Ô¤ÎÌÔÈ¿·â¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¥Ã¥¯¤Ç·ÁÀªµÕÅ¾¡£ÆÀ°Õ¤ÎÂÇ·â¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¡¢¥Ð¥¹¥½¡¼¥¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£¥Ë¥Ã¥¡¼¤Î¥¢¥é¥Ð¥Þ¥¹¥é¥à¤ò¤·¤Î¤°¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ò¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤«¤é¥¢¥¹¥«¥í¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤Æ¥¿¥Ã¥×¤òÃ¥¼è¡£ÅÂÆ²¼Ô¤Ë´°¾¡¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡£»î¹ç¸å¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¡¢½÷Äë¤Ï¥Ë¥Ã¥¡¼¤Ë¼¹¤è¤¦¤Ë¤«¤é¤ß¤Ä¤¯¡£¡Ö¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ë¸À¤Ã¤È¤±¡£¥¤¥è¤¬¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹¤Ã¤Æ¤Ê¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£¤·¤Ä¤³¤¤¥¢¥¹¥«¤ò¥Ë¥Ã¥¡¼¤¬ÆÍ¤Èô¤Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¥ê¥¢¤¬¸½¤ì¤¿¡£¡Ö²¿¤«ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡©¡×¤È¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬¸À¤¦¤È¡¢½÷Äë¤Ï¡Ö£×£×£Å½÷»Ò¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¤ï¤Æ¡¢¥¢¥¹¥«¤ä¡ª¡×¤È¥á¥ó¥Á¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥¢¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤Î¥¤¥è¤¬¥È¥Ã¥×²¦ºÂ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡©¡¡Ëº¤ì¤¿¡©¡×¤ÈÅöÁ³¤ÎÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥¢¥¹¥«¤Ï·ã¹â¡£¡Ö¥¤¥è¤ÎÌ¾Á°¸À¤¦¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¡¢¥Ü¥±¡¢¥¢¥Û¡ª¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÆÇ¤Å¤¡¢µî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥«¥¤¥ê¤ÏÉÔ°Â¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢¥¢¥¹¥«¤ÎÅÜÀ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸å¤òÄÉ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡¤â¤Ï¤ä»õ»ß¤á¤ÎÍø¤«¤Ê¤¤½÷Äë¤Î²£Ë½¡£½÷»ÒÀ¤³¦²¦ºÂÀïÀþ¤Ë¤ÏÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥í¥¦¤Ï¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£