¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÆñÅ¨¡¦¥â¥¤¥Í¥í¹¶Î¬¤ÎÎ¢¤Ëà¼Î¤Æ¿Èá¤ÎÀïÎ¬¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÁÀ¤ª¤¦¡×
¡¡¥Ñ£²°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¥·¡¼¥º¥ó²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢¼ó°Ì¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎàÅ·Å¨á¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Î¹¶Î¬¤ËÃå¡¹¤È¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¤Ä¤«¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£¹Æü¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤Çº£µ¨£·»î¹ç£°¾¡£´ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£¸£·¤È´°àú¤ËÉõ¤¸¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶ì¼êÅê¼ê¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤È£¸ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¡£¼«·³Áê¼ê¤Ëº£µ¨½é¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¡¢Âë¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ë£·¡½£´¤Ç¾¡Íø¤·¥²¡¼¥àº¹¤ò¡Ö£³¡×¤Ë½Ì¤á¤¿¡£»î¹çÁ°¤«¤éÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¿ÆñÅ¨¹¶Î¬¤ÎÈëºö¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡½øÈ×£²²ó¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºÂÇÀþ¤Ï²áµî¤ÎÂÐÀïÄÌ¤ê¡¢Áê¼êº¸ÏÓ¤ÎÅêµå½Ñ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬¡¢£³ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿£³²ó¤«¤é¤ÎÅÜ¤È¤¦¤ÎÈ¿·â¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿åÃ«¤È¤³¤ÎÆü£²ÈÖ¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿º£Àî¤ÎÏ¢Â³ÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÉÅ¨º¸ÏÓ¤«¤é£··î£²£¹Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Ï·´»Ê¤Îº¸µ¾Èô¤Ç²ÃÅÀ¡££±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿£´²ó¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¡¦»³¸©¤Î£²¹æ¥½¥í¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢£µ²ó¤Ë¤Ïº£Àî¤Îº£µ¨£±¹æ¥½¥í¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡££¶²ó¤Ë¤â»³¸©¤Î£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë£³¹æ£²¥é¥ó¤Ê¤É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é°ú¤¤º¤ê¹ß¤í¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç£±»î¹ç¤Ç£±ÅÀ¤¹¤éÃ¥¤¦¤Î¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿Æñ¹¶ÉÔÍî¤Îº¸ÏÓ¤«¤é£¶²ó¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£·ÆÀÅÀ¤òÃ¥¼è¡£¥â¥¤¥Í¥í¤ËÍèÆü£¹Ç¯ÌÜ¤Ç¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤ë£³ÈïÃÆ¡õ£±»î¹ç£·¼ºÅÀ¤ÎÂç¥À¥á¡¼¥¸¤âÍ¿¤¨¡¢¼«·³¤È¤ÎÂÐÀï¤Çº£µ¨½é¤á¤ÆÅÚ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Îà²÷µóá¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤âÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥â¥¤¥Í¥í¹¶Î¬¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¼Î¤Æ¿È¤ÎÀïÎ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÄ¹ÂÇ¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÎÂÇ¼Ô¤òÂÇÀþ¤ËÊÂ¤Ù¡¢Á´°÷¤¬¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«¤Î°ìÈ¯¤òÁÀ¤¦¡ÖÄ¹ÂÇ¹¶Àª¡×¤À¡£¤¢¤ë¼óÇ¾¿Ø¤Î°ì¿Í¤¬¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°¡¢Èëºö¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥â¥¤¥Í¥í¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡ÊÁ´Áª¼ê¤¬¡Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÁÀ¤ª¤¦¤È¡£¥Ò¥Ã¥È¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÀ¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¡Êµå¾ì¤¬¶¹¤¤¡Ë¥¨¥¹¥³¥ó¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é°ìÈ¯¡¢Ä¹ÂÇ¤òÁÀ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¡£¥¦¥Á¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÂÇÀþ¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨¡¢¥â¥¤¥Í¥í¹¶Î¬¤Ë¸þ¤±¤¢¤é¤æ¤ëºö¤ò»î¹Ô¡£¥Ð¥ó¥È¤ò´Þ¤á¤¿¾®µ»¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ëÀïË¡¤äÁ´ÂÇ¼Ô¤¬ÁÀ¤¤µå¤ò¹Ê¤ê¡¢µå¿ô¤òÅê¤²¤µ¤»¤ëàÂÔµåºöá¤â»î¤ß¤¿¡£¤À¤¬Á´¤Æ·ë²Ì¤¬È¼¤ï¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏËüºö¿Ô¤¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÇÃæ¤Ç¤ÎÂçÃÀºö¤ÎÀ®¸ù¤À¤±¤Ë°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¾¡Íø¤Ç¤â¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï¤Þ¤À¡Ö£³¡×¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÎôÀª¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¶ì¤·¤ßÈ´¤¤¤¿Ëö¤ÎÆñÅ¨¹¶Î¬¤Ïº£¸å¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤â¥Ê¥¤¥ó¤ËÂç¤¤Ê¼«¿®¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£´ñÀ×¤ÎµÕÅ¾£Ö¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÄü¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£