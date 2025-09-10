¡Ú£Á£Å£×¡Û¼ÆÅÄ¾¡Íê 1¡¦4Ãª¶¶¹°»ê¤Î°úÂà»î¹ç¤Ë¡ÖÃíÊ¸¡×¡ª¡¡KENTAŽ¤¸åÆ£ÍÎ±ûµªŽ¤ÆâÆ£Å¯Ìé¤Ë¤âÇ»Ì©¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡¸µ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÇÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Ç³èÌö¤¹¤ëà¥¶¡¦¥ì¥¹¥é¡¼á¼ÆÅÄ¾¡Íê¡Ê£´£µ¡Ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸½ºß¤Î¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ï£Ð£Ð£Ó¡×¤Î¥µ¥â¥¢¡¦¥¸¥ç¡¼¡õ¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥¦¥¹¡¦¥Û¥Ö¥¹¤ÈÀ¤³¦¥È¥ê¥ª²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¼ÆÅÄ¤Ï¡¢Æ±¤¸£Á£Å£×¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ê£³£·¡Ë¤È¤Î¾ÍèÅª¤ÊºÆÀï¤Ë¤â°ÕÍß¡£¸ÅÁã¡¦¿·ÆüËÜ¤ÎÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç°úÂà¤ò¹µ¤¨¤ëÃª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¸¡Ë¡¢º£Ç¯£µ·î¤ËÂàÃÄ¤·¤¿ÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£³¡Ë¤Ë¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½¡Ö£Ô£Á£Ë£Á£Ù£Á£Í£Á£Î£É£Á¡×¡Ê£³Æü¡¢¸å³Ú±à¡Ë¤Ç¤Ï£Ë£Å£Î£Ô£Á¤È¤Î¶ØÃÇ¥¿¥Ã¥°¤¬¼Â¸½¤·¤¿
¡¡¼ÆÅÄ¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤ÇºÆ²ñ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤â¤·ºÆ²ñ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â»³¡ÊÁ±×¢¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¥¿¥Ã¥°¡Ä¡£»î¹ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤¢¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤ò¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½Â³¤¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤â
¡¡¼ÆÅÄ¡¡ÃÄÂÎ¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£²¿¤«¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢£±Ç¯¸å¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡£Ô£Á£Ë£Á£Ù£Á£Í£Á£Î£É£Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼£³°Ë¡¸¢¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡¡½¡½£Á£Å£×¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥È¥ê¥ª²¦¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö
¡¡¼ÆÅÄ¡¡º£¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥È¥ê¥ª¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤·¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÌÜÉ¸¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤ì¤òËÉ±Ò¤·Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥ª¥«¥À¤ä£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¼ÆÅÄ¡¡º£¤Ï¥ª¥«¥À¤ÈÃÝ²¼¡Ê¤ÎÀï¤¤¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¶¤Î¥¿¡¼¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¥È¥ê¥ª¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½¤¤¤Ä¤«¤Ï¥ª¥«¥À¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï
¡¡¼ÆÅÄ¡¡¤¼¤Ò¤¼¤Ò¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¼¡Âè¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡µÞ¤ËÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡£
¡¡¡½¡½£²£°£±£·Ç¯£´·î¤Ë¥ª¥«¥À¤È¤Î£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÀï¸å¤ËµÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿
¡¡¼ÆÅÄ¡¡¤¢¤ÎÆü¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤¿Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£»ý¤Æ¤ëÎÏ¤òÁ´Éô»È¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡ØÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤¢¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤â¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ì¤È¤Ï°ã¤¦º£¤Î¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤â¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¼¡Âè¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½£±·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ãª¶¶¤È¤Ï¡¢£¸·î¤Ë±Ñ¹ñ¥Þ¥Ã¥È¤Ç¶¦Æ®¤·¤¿
¡¡¼ÆÅÄ¡¡ºÇ¸å¤ËÁÈ¤á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¡ÊÆ±¤¸¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¡Ë¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥±¥¬¤Ê¤¯ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦£±²ó¡Ê¥·¥ó¥°¥ëÀï¤ò¡Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤Ï¡Ö£Æ£ï£ò£â£é£ä£ä£å£î¡¡£Ä£ï£ï£ò¡×¡Ê£¸·î¡¢±Ñ¹ñ¡Ë¤È¤«¤¬¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡¡¡½¡½Ãª¶¶¤Î°úÂà»î¹ç¤Ï¤É¤¦Í½ÁÛ¤¹¤ë
¡¡¼ÆÅÄ¡¡¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¦¥ë¥Õ¤Î¡Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤¬Ãª¶¶·¯¤Î°úÂà»î¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÌÇò¤½¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤â¤·²¶¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢²¶¤â½Ð¶Ø¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤éÆñ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½¸åÆ£ÍÎ±ûµª¤Î³èÌö¤Ë¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë
¡¡¼ÆÅÄ¡¡¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ä¡Ê±Ç²è¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¡Ë¥¨¥É¥â¥ó¥ÉËÜÅÄ¤Ç¤¹¤è¡©¡¡º£Ç¯¤Î¸åÆ£¤ÎÀª¤¤¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¡££É£×£Ç£Ð¤Î¼¡¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤¹¤«¤é¡£Éé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½¸åÆ£¤¬¥Ù¥ë¥È¤ò¼º¤¤£²¿Í¤Î£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦ºÂÀï¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡¼ÆÅÄ¡¡»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤È¡¢ÃÄÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤È¤«³°¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï°ã¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ë¤É¤¦Î×µ¡±þÊÑ¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½£µ·î¤Ë¿·ÆüËÜ¤òÂàÃÄ¤·¤¿ÆâÆ£¤Ï¤É¤¦¸«¤ë
¡¡¼ÆÅÄ¡¡²¶¤â°ÊÁ°¡¢¿·ÆüËÜ¤ò¼¤á¤¿»þ¤ÏÈ¬Êý¤Õ¤µ¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èô¤Ó½Ð¤·¤¿»þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÂ¤ï¤º¹Ô¤±¤è¡¢¹Ô¤±¤ÐÊ¬¤«¤ë¤µ¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¥º¥ì¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£Èô¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤¬¿·ÆüËÜ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¿·ÆüËÜ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£Ä¹¤¤¿ÍÀ¸¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢ÎÉ¤¤·Ð¸³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¡¡¡½¡½ºÇ¸å¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
¡¡¼ÆÅÄ¡¡£Á£Å£×¤Ç¤Î»î¹ç¤È¤«¡¢¤Þ¤À¤Ê¤¸¤ß¤¬Çö¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£Ô£Á£Ë£Á£Ù£Á£Í£Á£Î£É£Á¤Ç¼õ¤±¤¿À¼±ç¤ÏËÜÅö¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç»î¹ç¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ëè²óÁ´»î¹ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¡ª
¡¡¡ù¤·¤Ð¤¿¡¦¤«¤Ä¤è¤ê¡¡£±£¹£·£¹Ç¯£±£±·î£±£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô½Ð¿È¡££¹£¸Ç¯¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ØÆþÌç¤·¡¢£¹£¹Ç¯£±£°·î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Î°æ¾åÏËÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£°£°£µÇ¯£±·î¤ÎÂàÃÄ¸å¤ÏÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢£±£²Ç¯£¸·î¤Ë¿·ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤ËÌá¤ë¡££±£·Ç¯£´·îÎ¾¹ñÂç²ñ¤Î»î¹ç¸å¤ËµÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ìÄ¹´ü·ç¾ì¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢£²£²Ç¯£±·îÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ÇÉüµ¢¡££²£³Ç¯£±£²·î¤Ë¿·ÆüËÜ¤È¤Î·ÀÌó¤ò½ª¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÃÄÂÎ£Á£Å£×¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡££±£¸£³¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¸¥¥í¡£