¡Ú£Æ£±¡Ûµ®¸ø»Ò¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡¡³èÌö¤ÎÎ¢¤ËàÄ¶¿Íµ¤áÎø¿Í¤Î¸¥¿È¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥ÈÅª¤ÊÌò³ä¤ò¼Â¸½¡×
¡¡£Æ£±¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê£²£·¡Ë¤Î³èÌö¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÈþËÆ¤«¤éÄ¶¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥µ¥ó¥à¥ë¡¼¤µ¤ó¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥Õ¥§¥é¡¼¥êÀª¡£¥¨¡¼¥¹¤Î¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¤ÏÉ½¾´Âæ¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤¬¡¢Ç®Áö¤ò¸«¤»¤Æ£´°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥â¥Ê¥³½Ð¿È¤Î¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¤Ï¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ã¼Àµ¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤«¤éàµ®¸ø»Òá¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¥ì¡¼¥µ¡¼¤À¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤âµÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥¹¥í¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢£Ç£Ð¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤³¤¦ÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¤¬¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë³§¤Î»ëÀþ¤¬¥â¥Ê¥³½Ð¿È¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë½¸¤Þ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Èà¤ÎÎø¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥µ¥ó¥à¥ë¡¼¤¬£Æ£±¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£Îø¿Í¤Î¥µ¥ó¥à¥ë¡¼¤µ¤ó¤¬¤Ë¤ï¤«¤ËµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²¿Í¤¬¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Îº¢¥µ¥ó¥à¥ë¡¼¤µ¤ó¤ÏÈþ½Ñ»Ë¤òÀì¹¶¤¹¤ë³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸òºÝ¤¬¸ø¤Ë¤Ê¤ë¤È°ìÌö¡¢¿Íµ¤¼Ô¤Ë¡£º£¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬£²£·£³Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂç¤¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¡¢£Æ£±¤Î£×£Á£Ç¡ÊºÊ¤äÈà½÷¡Ë¤ÎÃæ¤ÇºÇÂ¿¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤À¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤Û¤É¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡Ö¹µ¤¨¤á¤Ê¾åÉÊ¤µ¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Èà½÷¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤ÄÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¦¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡¼¡¦¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¤È°ì½ï¤Ë¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Î¹±Îã¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡Ã±¤Ë¿Íµ¤¼Ô¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èà»á¤Ç¤¢¤ë¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¤ò±¢¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¡Ö¡Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¡Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¤¬¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥µ¥Ý¡¼¥ÈÅª¤ÊÌò³ä¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï²òÀâ¡£É½ÉñÂæ¤Ç¤Ï²ÚÎï¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¤ò¸¥¿ÈÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡£Æ£±³¦¤Î¿Íµ¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Ëº£¸å¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£