※経済指標

主な米経済指標の発表はなし



※発言・ニュース

＊米雇用者数、年間９１．１万人下方修正へ

米労働統計局（ＢＬＳ）が９日に発表した年次基準改定の推計値で、３月までの１年間の米雇用者数の伸びは９１．１万人下方修正され、従来の発表値よりも遥かに低いものだった可能性が示された。１カ月当たりでは７．６万人近い下方修正となる。確報値は来年２月に発表される予定。



＊ベッセント財務長官

ベッセント財務長官はＦＲＢについて「米国における不平等の最大の要因の１つだ」と述べた。長官は「ＦＲＢが物価安定の責務を果たせなかったことで、階層間および世代間の格差が一層悪化し、資産を持つ層と低所得層との分断が拡大した」と述べた。



＊マクロン仏大統領、新首相に側近ルコルニュ氏を任命

フランスのマクロン大統領は、前政権で国防相を務めたルコルニュ氏を新首相に指名した。ルコルニュ氏は、この２年間で５人目の首相となる。



＊アップル、アイフォーン１７Ａｉｒを発表

アップル＜AAPL＞はアイフォーン１７Ａｉｒを発表。これまでで最も薄いモデルだとしている。会場には大歓声が上がり、これまでのイベントで最も大きな反応となっている。同社によると、新しいスリムなアイフォーンは「あり得ないほど薄いプロファイル」 を実現しているという。



＊イスラエル軍、ハマス幹部を標的とした精密攻撃を実施と発表

イスラエル軍（ＩＤＦ）は、ハマスの幹部指導部を標的とした精密攻撃を行ったと発表した。アルジャジーラはハマス幹部の話として、「攻撃の対象はドーハにいるハマス交渉チームだった」と報じている。



＊米議員、中国企業２社の対米進出を巡り、国家安全保障上の調査を要請

米共和党のナン下院議員（アイオワ州）はビットメインとカンゴーの中国企業２社の対米進出を巡り、国家安全保障上の調査を要請した。ビットメインは世界最大級の暗号資産マイニング機器メーカー、カンゴーは自動車流通プラットフォーム企業。

