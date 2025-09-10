¹âÌî±¹¼Ë¡¡·»ËåÏ¢Æüºå¿À½Å¾ÞÅÐ¾ì¡ª·»¥ª¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥ÈÈ¿·âÇ³¤¨¤ë¡¢Ëå¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È¿Ê²½¾ÚÌÀ
¡¡¹âÌî±¹¼Ë¤Ë½é¤á¤Æ¤Î½Å¾Þ¡¢G1¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿Ì¾ÌÆ¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥Ñ¥ó¥É¥é¡Ê14Ç¯½©²Ú¾Þ¡¢15Ç¯¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡Ë¡£º£½µËö¤Ï¤½¤ÎÄï¥ª¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸C¡¢Ëå¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È¤¬¥í¡¼¥ºS¤ÈÏ¢Æü¡¢ºå¿À½Å¾Þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È¤ÏÁ°ÁöNHK¥Þ¥¤¥ëC¤Ç3ÃåÊ³Àï¡£¼¡Áö¤Ç1Ãå¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ï¡¼¤¬¥¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉC¡¢7Ãå¥Þ¥Ô¥å¡¼¥¹¤¬ÃæµþµÇ°¤Ç¸ÅÇÏÁê¼ê¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£¹âÌî»Õ¤Ï¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤G1¤Ç¤¢¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÇÏÂÎ¤ÏÊªÍýÅª¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Áö¤ê¤âÎÏ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÙ¤ßÌÀ¤±¤Ç¤â½çÄ´¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÃæ´Ö¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¡£3Æü¤ÎºäÏ©Ä´¶µ¡Ê4F51ÉÃ4¡Ë¤Ç¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò1ÉÃ6¤â¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡½Õ¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡ÖÆ±»þ´ü¤Î¥Ñ¥ó¥É¥é¤è¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÀ®Ä¹ÎÏ¤¬¤¢¤ë·ìÅý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤¬¤³¤ÎÇÏ¤Ë¤â¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò´üÂÔ¡£»Ð¤Ï»ç±ñS2Ãå¤«¤é½©²Ú¾ÞÀ©ÇÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£»ÐËåÆ±°ìG1À©ÇÆ¤Ø¤Ïµ÷Î¥±äÄ¹¹îÉþ¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¡£¡ÖÁ°Áö¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤Æ¡¢µ÷Î¥¤â»ý¤Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡£Ã£¿Í¥ë¥á¡¼¥ë¤òÇÛ¤·¤Æ½©¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£
¡¡1ºÐ¾å¤Î·»¥ª¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤Ï½Å¾Þ3Àï¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÃå³°¡£»Õ¤â¡ÖÀ¨¤¯¤¤¤¤ÇÏ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤º¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤¡×¤È¸½¾õ¤ËÇ¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Á¤é¤ÏÃ»´üÌÈµö¤ÇºÆÍèÆü¤¹¤ëÍë¿À¥â¥ì¥¤¥é¤ò°È¾å¤Ë·Þ¤¨¡¢¡Ö°ú¤½Ð¤·¤¬Â¿¤¤µ³¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÇÏ¤ÎÇ½ÎÏ¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò³«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£»Ø´ø´±¤¬¡È¥¿¥¤¥×¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¡É¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¡¢¤æ¤«¤ê¤Î·»Ëå¤¬¡¢¤¯¤·¤¯¤âÆ±½µ¤Ë½é¤Î½Å¾Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤«¤à¤«¡£