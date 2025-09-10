¹Åç¡¦¾®±à³¤ÅÍ¡¡º£·î2Æü°ÊÍè¤ÎÂÇÎ¨¥È¥Ã¥×¤â¡¡¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÊÌ¤Ë³Í¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç4-6µð¿Í¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¹Åç¤Î¾²ÅÄ¤Ë¥×¥í1¹æ2¥é¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢¤½¤Î¾²ÅÄ¤Î½é²ó6¼ºÅÀ¤¬¶Á¤¤¤Æº£µ¨4ÅÙÌÜ¤Î5Ï¢ÇÔ¡£3°ÌDeNA¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ö5¡×¤Ë³«¤¤¤¿¡£
¡¡¸·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¸÷ÌÀ¤Ï3°ÂÂÇ¤Çº£·î2Æü°ÊÍè¤ÎÂÇÎ¨¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢5·î1Æü°ÊÍè¤Î3³ä¤Ë¾è¤»¤¿¾®±à¤À¡£°ÂÂÇ¿ô¤Ç¤â¶áËÜ¤Ë2ËÜº¹¤È2´§¤ò¼ÍÄø¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÊÌ¤Ë³Í¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£¤Þ¤º¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤¤¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¿¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¤Þ¤º¤Ï¶ì¶¤òÂÇÇË¤¹¤ë¾¡Íø¤¬Íß¤·¤¤¡£