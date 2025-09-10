¡Ú¼¡Áö¡Û¥Æ¡¼¥ª¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ï¥·¥ê¥¦¥¹S¤ÈÇò»³Âç¾ÞÅµ¤ÎÎ¾¤Ë¤é¤ß
¡¡¥»¥ó¥È¥¦¥ëS2Ãå¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¡ÊÌÆ6¡áÃÓ¹¾¡Ë¤Ï´äÅÄË¾¤È¥³¥ó¥Ó·ÑÂ³¤Ç¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡Ê28Æü¡¢Ãæ»³¡Ë¤Ø¡£
¡¡Æ±7Ãå¥è¥·¥Î¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ê²´7¡áÃæÈø¡Ë¡¢CBC¾Þ12Ãå¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¢¥ë¥ê¥Õ¥é¡Ê²´4¡áÀÆÆ£¿ò¡Ë¤â¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¾ëS1Ãå¥Æ¡¼¥ª¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡Ê²´4¡á¹âÌøÂç¡Ë¤Ï¥·¥ê¥¦¥¹S¡Ê27Æü¡¢ºå¿À¡Ë¤ÈÇò»³Âç¾ÞÅµ¡Ê30Æü¡¢¶âÂô¡Ë¤ÎÎ¾¤Ë¤é¤ß¡£
¡¡¥µ¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó2Ãå¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¥ï¥±¥¢¡Ê²´5¡á¿ù»³À²¡Ë¤Ï¾õÂÖ¤ò¸«¤ÆÉðÂ¢ÌîS¡Ê11·î15Æü¡¢Åìµþ¡Ë¡£
¡¡¿·³ãµÇ°3Ãå¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ê²´7¡áÃÓ¹¾¡Ë¡¢ÊõÄÍµÇ°13Ãå¥×¥é¥À¥ê¥¢¡Ê²´6¡áÃÓÅº¡Ë¡¢ÌÜ¹õµÇ°17Ãå¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ö¥ì¥²¡Ê²´6¡áËÜÅÄ¡Ë¤ÏµþÅÔÂç¾ÞÅµ¡Ê10·î5Æü¡Ë¡£
¡¡ÁíÉðS4Ãå¥à¥ë¥½¡¼¡Ê²´4¡áÃÓ¹¾¡Ë¤Ï¤Ê¤¬¤Ä¤S¡Ê20Æü¡¢Ãæ»³¡Ë¡£
¡¡ÀÆÆ£¿ò±¹¼Ë¤ÏµþÀ®ÇÕAH13Ãå¥¿¥¬¥Î¥¨¥ë¥Ô¡¼¥À¡ÊÌÆ4¡Ë¤¬¤Þ¤Û¤í¤ÐS¡Ê11·î2Æü¡¢µþÅÔ¡Ë¡£
¡¡ºåµÞÇÕ6Ãå¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê²´5¡Ë¤È´Ø±ÛS5Ãå¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥µ¥ó¥Ñ¡Ê²´7¡Ë¤¬¥Ý¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉS¡Ê28Æü¡¢ºå¿À¡Ë¡£
¡¡°ÈÇÏS5Ãå¥½¥¦¥Æ¥ó¡Ê²´6¡Ë¤Ï¥ª¥Ñ¡¼¥ëS¡Ê10·î4Æü¡¢µþÅÔ¡Ë¤Ø¡£
¡¡ÊõÄÍµÇ°9Ãå¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¡Ê²´5¡áÈø´Ø¡Ë¤ÏµþÅÔÂç¾ÞÅµ¤Ç»ÏÆ°¡£
¡¡¿·³ãÆüÊó¾Þ1Ãå¥ï¡¼¥ë¥º¥¨¥ó¥É¡Ê²´4¡áÃÓÅº¡Ë¤Ï¥¹¥ï¥óS¡Ê10·î13Æü¡¢µþÅÔ¡Ë¤Ø¡£¤È¤â¤Ë¥¥ã¥í¥Ã¥È¥Õ¥¡¡¼¥à¤¬È¯É½¡£
¡¡¡Ú2ºÐ¼¡Áö¡Û
¡¡¿·³ã2ºÐS1Ãå¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¡Ê²´¡á¼êÄÍµ×¡Ë¤ÏÄ«ÆüÇÕFS¡Ê12·î21Æü¡¢ºå¿À¡Ë¤«¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡Ê12·î27Æü¡¢Ãæ»³¡Ë¤ØÄ¾¹Ô¤¹¤ë¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤ÎG1¤ØÄ¾¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¼êÄÍµ×»Õ¡£