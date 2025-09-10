iPhone 17¤Î¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ï½Ä¡¦²£¸þ¤¤É¤Ã¤Á¤âOK¡£¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÀµÊý·Á¤À¤«¤é¤Í #AppleEvent
¤½¤¦¤«¡¢¤«¤¿¤ÁÊÑ¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤ó¤Ê¡£
¿·¤·¤¯È¯É½¤µ¤ì¤¿iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥«¥á¥é¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥«¥á¥é¤ËÀµÊý·Á¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏÌ£¤Ê¤¬¤é¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÊÑ²½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥á¥é¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤Ï4¡§3¤Î²£Ä¹·Á¾õ¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥«¥á¤Ã¤Æ½ÄÊý¸þ¤Ç»£¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È²£Ä¹¤Î¤¦¤Á¿¿¤óÃæÉôÊ¬¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¥â¥Ã¥¿¥¤¥Ê¥¤¡£
¤½¤³¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÀµÊý·Á¥»¥ó¥µ¡¼¡£360ÅÙ¥«¥á¥é¤Î¡ÖOsmo 360¡×¤ä¡¢°ìÉô¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ë¥Ã¥Á¤Ê·Á¾õ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð½ÄÊý¸þ¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¥»¥ó¥µ¡¼¤Îº¸±¦¤¬Í¾¤ë¤«¤¿¤Á¤Ë¡£¤â¤·¥»¥ó¥µ¡¼¤¬²£Ä¹¤À¤Ã¤¿¤é¡¢½ÄÊý¸þ¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¡£
²£Êý¸þ¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤È¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤Î¾å²¼¤¬Í¾¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï²£Ä¹¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¤¬¤â¤Ã¤È¹¡¹²è³Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤â¤½¤â¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬½Ä¸þ¤¤À¤«¤é¥»¥ó¥µ¡¼¤Î·Á¾õ¤È¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤È¤¤¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Î¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤Ç¤Î°ã¤¤¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
ÀµÊý·Á¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤¹¤«¤é¡¢½Ä²£¤É¤Á¤é¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â¹â¤¤²òÁüÅÙ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¼«Í³ÅÙ¤â¾å¤¬¤ê¤ë¤·¡¢¿Í¤Î´é¤òÇ§¼±¤¹¤ë¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¥«¥á¥é¡×µ¡Ç½¤Ï²è³Ñ¤ò¼«Í³¤ËÆ°¤«¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¤¥ó¥«¥á¥é¤ÎÀµÊý·Á¥»¥ó¥µ¡¼¡¢Èó¾ï¤ËÍý¤ËÅ¬¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¥¢¥¦¥È¥ì¥ó¥º¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡© ¥»¥ó¥µ¡¼¤Ï²£Ä¹¤¬¥Ù¥¹¥È¡¢¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡ª
Source: Apple