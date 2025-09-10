¤ª¤¤¤¯¤é¤ÇÇã¤¨¤Þ¤¹¤«¡© iPhone 17Á´¥·¥ê¡¼¥º²Á³Ê¤Þ¤È¤á #AppleEvent
½Ð¤Þ¤·¤¿¤è¡¢ÃÍÃÊ¤¬¡Ê¶²ÉÝ¡Ë¡£
¤¤¤è¤¤¤èÀµ¼°È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥¹¥È¥¢¤â³«¤¤¤Æ¹ñÆâ²Á³Ê¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡ª
iPhone 17¡§12Ëü9800±ß¤«¤é
¡¦256GB¡§12Ëü9800±ß
¡¦512GB¡§16Ëü4800±ß
¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎiPhone 17¤ÏiPhone16¤«¤é5,000±ß¥¢¥Ã¥×¤Î12Ëü9800±ß¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤Ç¤â¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬256GB¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
iPhone 16¡Ê256GB¡Ë¤Ï13Ëü9800±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥¸256GB¥â¥Ç¥ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼Â¼ÁÃÍ²¼¤²¤Ç¤¹¡£¼Â¼Á¤Í¡£
iPhone Air¡§15Ëü9800±ß¤«¤é
¡¦256GB¡§15Ëü9800±ß
¡¦512GB¡§19Ëü4800±ß
¡¦1TB¡§22Ëü9800±ß
´üÂÔ¤Î¿·À±iPhone Air¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡¢15Ëü9800±ß¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤ä¤Ï¤ê¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ï256GB¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢iPhone 16 Plus¡Ê256GB¡Ë¤Ï15Ëü4800±ß¤Ç¤·¤¿¡£
iPhone 17 Pro¡§17Ëü9800±ß¤«¤é
¡¦256GB¡§17Ëü9800±ß
¡¦512GB¡§21Ëü4800±ß
¡¦1TB¡§24Ëü9800±ß
iPhone 17 Pro¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬256GB¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤ÎiPhone 16 Pro¡Ê256GB¡Ë¤¬17Ëü4800±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â¼Á5,000±ß¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ç¤¹¡£
iPhone 17 Pro Max¡§19Ëü4800±ß¤«¤é
¡¦256GB¡§19Ëü4800±ß
¡¦512GB¡§22Ëü9800±ß
¡¦1TB¡§26Ëü4800±ß
¡¦2TB¡§32Ëü9800±ß
Âç¥Ü¥¹iPhone 17 Pro Max¤µ¤Þ¤ÏÌó20Ëü±ß¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¤Þ¤Ç¤ËºòÇ¯¤ÎiPhone 16 Pro Max¡Ê256GB¡Ë¤¬18Ëü9800±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê5,000±ß¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ç¤¹¤Í¡¼¡£ËÍ¡¢º£²ó¤Ï¥³¥ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÍÃÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¶²¤ì¤ª¤Î¤Î¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥µ¥¤¥º¤ÏºÇÂç2TB¤Þ¤ÇÀ¹¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤³¤ì¤òÆ°²è»£±Æµ¡ºà¤È¤·¤ÆÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢À¹¤ì¤ë¤À¤±À¹¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Source: Apple