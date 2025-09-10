「みちのく潮風トレイル」を知ったのは、偶然視聴した岩手県のローカル番組だった。

当時（２０２２年）、私は転勤で岩手県一関市に住んでおり、調べてみると近くにルートがあることが分かった。その翌日、陸前高田市の広田半島を歩くことにした。この何げない出来事が、私が「みちのく潮風トレイル」に関わる始まりであり、私の人生そのものを大きく変えるきっかけとなった。

幼いころから登山が趣味の両親と一緒に山行を楽しんでおり、このトレイルもその延長線上にあると考えていた。しかし歩き出すと違うことに気付いた。舗装路、未舗装路、自然歩道、登山道の入り交じった、とても楽しくタフなルート。福島県から青森県までの地域や季節が織りなす鮮やかな景色。歩くことで出会えた宿泊施設や観光施設、そして地域の方々との交流。トレイル上で知り合ったハイカーとのつながり、そして震災の記憶。歩くほどに深く、心にしみ込んでいく「みちのくを知る道」だった。２３年４月からは転勤で山形県に住まいを移したが、みちのくの旅を続けた。

私はトレイルをルート順には歩かず、自由に行きたい所や方向で歩いた。パッチワークハイク――私はそう呼んでいる。歩いた場所や季節、出会った人がパッチとなり、私色のトレイルマップを作り上げていく。

そうして２４年６月に蕪島（青森県）に到着し、全線踏破することができた。その夜は定宿としている岩手県宮古市の重茂半島にある民宿で女将（おかみ）、若女将と祝杯をあげた。この宿もみちのくで巡り合えた「かけがえのない私の最高の居場所」である。

２５年４月、地元の三重県に戻った。それからも月に１回はバックパックに荷物を詰め、みちのくへ向かっている。いつしか偶然は必然となり、知り合った方々は仲間となり、「みちのく潮風トレイル」は私の人生の一部となった。素晴らしい景色、場所、仲間とのパッチワーク作りは続いていく。