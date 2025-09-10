¼«Ì±ÁíºÛÁª¤Ø¡¡ÅÞ¤ÎºÆÀ¸¤ò¿Þ¤ëÏÀÀï¤Ë¤·¤¿¤¤
¡¡ÅÞ°÷ÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¯¼£¶õÇò¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¹ñÌ±À¯ÅÞ¤È¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Éý¹¤¯ÅÞ°÷¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¿·ÁíºÛ¤òÁª½Ð¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿µóÅÞÂÎÀ©¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬Í¥Àè¤À¡¢¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¼«Ì±¤¬ÁíºÛÁª´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤ò³«¤¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î¸å·Ñ¤òÁª¤ÖÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÞ°÷ÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÆüÄø¤Ï¡Ö£¹·î£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£··î¤Î»²±¡Áª¤«¤é´û¤Ë£µ£°Æü°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿·ÁíºÛ¤òÁª½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢£±¤«·î¶á¤¯¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅÞÂ§¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÁíºÛ¤¬Ç¤´üÅÓÃæ¤Ë·ç¤±¤¿¾ì¹ç¡×¤Ë¤Ï¡¢ÅÞ°÷ÅêÉ¼¤ò¾ÊÎ¬¤·¡¢½êÂ°¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢ÂåÉ½¤Î¤ß¤ÎÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÅÞ°÷¤«¤éÉÔËþ¤¬½Ð¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£ËÜµ¤¤Ç¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×¤ò¿Þ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¿ÍÍ¤Ê°Õ¸«¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÅÞ°÷ÅêÉ¼¤ò´Þ¤á¤¿¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÎÁíºÛÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁíºÛ¸õÊä¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤Ê¤É¤ËÎ×¤à¡£¤½¤¦¤·¤¿µ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¡¢¹ñ¤Î¿ËÏ©¤òÏÀ¤¸¹ç¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¡¡¿·ÁíºÛ¤ÎÁ°ÅÓ¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£½°»²Î¾±¡¤Ç¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Ï²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÁíºÛ¤¬¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÁíºÛ¸õÊä¤Ï¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤Î³ÈÂç¤â»ëÌî¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÌîÅÞ¤È¶¨ÎÏÂÎÀ©¤òÃÛ¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡»²±¡Áª¤ÇÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿Êª²Á¹âÂÐºö¤ÎµÄÏÀ¤ÏÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±¤Ï£±¿Í£²Ëü±ß¤Î¸½¶âµëÉÕ¤ò·Ç¤²¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÌîÅÞ¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤ÎÇÑ»ß¤ä¸ºÀÇ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡À¯¸¢±¿±Ä¤Ø¤ÎÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤«¤Ë¸½¼ÂÅª¤Ê·ÐºÑÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¿·ÁíºÛ¤Ï¡¢¸«¼±¤ÈÃÀÎÏ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¼«Ì±¤Î¿·¼¹¹ÔÉô¤Ï¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁá´ü¤Ë¾¤½¸¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¯ºö¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Ë¤ÏÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤È¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¤Ï½ÐÇÏ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤È¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤ÏÍÎÏ¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î£µ¿Í¤ÏºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤â½ÐÇÏ¤·¤¿¡£
¡¡»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±¤äÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡Ö´ûÀ®À¯ÅÞ¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢ÌîÅÞ¤Î¿·¶½ÀªÎÏ¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡£¼«Ì±¤¬»Ù»ý¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ë¤Ï¡¢¸½¼Â¤ËÂ¨¤·¤¿¡¢·úÀßÅª¤ÊÄó°Æ¤ÇÀ¯¸¢Ã´ÅöÇ½ÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤Û¤«Æ»¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£