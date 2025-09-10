¶Ö¤Á¤ã¤ó¡¡14Æü¤Î¡ÖÍÆ¯Times¡×¤ËÅÐ¾ì¡¡¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤È¤Î¸òÎ®ÈëÏÃ¤Ê¤ÉÌÀ¤«¤¹
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ÖÍÆ¯Times¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦56¡Ë¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡õ¥¹¥¿¡¼¡×¤ÎÂè6ÃÆ¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤ÎÇëËÜ¶Ö°ì¡Ê84¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬³Æ³¦¤Ç¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¿ÍÊª¤é¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡£Æ±¶É¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¡ª¡×¤Ç¡¢Åö»þ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥¢¥É¥ê¥Ö¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÈÖÁÈºî¤ê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Ð¤¨¤¿¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£Æ±»þ´ü¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¤·¤¿¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤È¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤¹¤Ê¤ÉÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£