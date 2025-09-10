［危機の総裁選］＜中＞

「一人一人の人々の暮らし、会社や事業者の存亡をかけて、政府として全力で取り組んでいただきたい」

９日に官邸で開かれた米国の関税措置に関する総合対策本部で、石破首相は関係省庁に中小企業対策などを指示した。

一方で、交渉役を担った赤沢経済再生相を「気力体力は限界だったと思うが、本当によくやっていただいた」とねぎらった。

トランプ関税を巡る日米交渉は７月下旬に合意し、ようやく今月４日に大統領令が出た。首相も７日の記者会見で、交渉の区切りを退陣の理由に挙げた。

日本は米国との交渉で、自動車関税と相互関税の引き下げに成功した。しかし企業にとっては、トランプ政権が誕生する前は想像もしなかった負担がのしかかっただけだ。経団連の筒井義信会長は「１５％関税が経済に影響があることは事実。製造業を中心にマイナス影響が強く出ている」と政府に対策を求めた。

火種も残る。関税引き下げの見返りに、日本が約束した５５００億ドル（約８０兆円）の対米投資は、トランプ大統領が投資先を選定すると明記された。日本が拠出した資金が、米国主導で米国内に投じられる懸念は強い。首相も日米合意を「これで決着ではない」と認める。

野村総合研究所の木内登英氏は「トランプ政権が日米合意を破棄し、関税率を再び引き上げる可能性がある。次期政権は日米の認識の溝を埋める努力をして事態回避に努めることが求められる」と指摘する。

関税対策と並び、次期政権に求められるのが物価高対策や賃上げだ。

コメ価格の急騰などで全国の消費者物価指数（生鮮食品を除く）は、７月まで８か月連続で前年同月比３％台の上昇が続いている。物価変動を除いた実質賃金は７月、７か月ぶりに前年同月を上回ったが、プラスを維持できるかどうかは見通せない。

コメ価格は今春、前年の約２倍の４０００円（５キロ・グラム当たり）を超えた。政府備蓄米の放出で下がりつつあったが、新米が出回り再び上がり始めた。首相はコメ増産にかじを切り、事実上の減反に当たる生産調整を見直す方針を打ち出したが、成果が出るかどうかは次期政権次第だ。

「価格が上がっているのはコメだけじゃない。スピード感を持って対応しなければならない」。総裁選出馬が有力視される小泉農相は９日の閣議後会見で、物価高騰に危機感を示した。

７月の参院選では、物価高対策として消費税減税やガソリン税の暫定税率廃止を訴えた野党が議席を伸ばした。首相も退陣表明の２日前、経済対策を策定する意向を示した。財源の裏付けとなる補正予算が必要だが、総裁選で１か月以上の空白ができる。野党の協力も不可欠だ。

大和総研の熊谷亮丸副理事長は「少数与党で野党と政策ごとに協議すると、歳出が拡大して財政赤字が膨らむ。連立を組んで政策を進めるべきだ」と次期政権に注文した。