俳優の大沢たかお（57）、上戸彩（39）、津田健次郎（54）が9日、大阪・道頓堀川で映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」（26日公開、監督吉野耕平）の船上イベントを行った。

3人は映画を思わせる白い衣装で、川の両岸に詰めかけたファンに手を振りながら登場。道頓堀川と言えば7日、プロ野球・阪神タイガースがリーグ優勝した際、未明までに29人が飛び込むなどパニックと化したホットスポットでありイベント冒頭、大沢が「阪神（タイガース）優勝が決まったそうで、おめでとうございました。そんな地に来られてうれしく思います」とあいさつすると、大きな拍手が巻き起こった。

大沢がプロデュース、主演を務めた同作は、かわぐちかいじ氏の同名コミックを実写化した話題作。2023年9月に公開された劇場版「沈黙の艦隊」、翌年に配信されたAmazon Prime Video「沈黙の艦隊シーズン1〜東京湾大海戦〜」に続く続編となる。上戸は「大阪は、来るといつもポジティブな気持ちで（東京に）帰れます」と話し、映画についても「ドッカーン！バッシャーン！ドーン！って（擬音だらけの）感じなんで、大阪の人は好きだと思います」とアピールした。

NHK連続テレビ小説「あんぱん」にも出演するなど、話題の津田は大阪出身。「ホンマにこの辺にはよう来てました。そんな僕が、まさかこの川の上でこんな風に…。うれしいです」とベタベタの大阪弁イントネーションでまくし立てると、上戸は「なんか逆にエセ関西人みたい」などと大ウケだった。