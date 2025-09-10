実力派キャスター有働由美子（56）がMCを務める「有働Times（タイムズ）」が14日、午後8時56分〜10時半まで90分スペシャルとして、テレビ朝日系列で放送される。

有働による深掘りインタビュー企画「レジェンド＆スター」の第6弾で、かつて“視聴率100％男”と呼ばれた、昭和の国民的スター萩本欽一（84）が登場。その人生哲学に有働が迫る。

坂上二郎とのコンビ「コント55号」に始まり、1976年にスタートした「欽ちゃんのどこまでやるの！」と、テレビで一時代を築いた萩本は、05年に社会人野球チーム茨城ゴールデンゴールズを創設し、15年には73歳で駒大仏教学部に入学した。現在でも定期的にコメディーライブを行っている。

そんなチャレンジに満ちた萩本の人生を貫くのは「アドリブ魂」。人生の一大局面だった“あの会見”を挙げ、「最終的に“自分の人生はアドリブなんだ！”っていう結論が出た」と述懐する。インタビュー中、萩本が有働に逆質問する場面も多々。有働は「完全に主導権を取られている…」と翻弄（ほんろう）されながらも、当意即妙に対応する。2人のアドリブ対談の行方は果たして…！？