ÂçÂô¤¿¤«¤ª¡¡Âçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¤Ç¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÍ¥¾¡¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×½ËÊ¡
ÇÐÍ¥ÂçÂô¤¿¤«¤ª¡Ê57¡Ë¤¬9Æü¡¢Âçºå¡¦Æ»ÆÜËÙÀî¤ËÉâ¤«¤ÖÁ¥¤«¤é±èÆ»¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ç±é±Ç²è¡ÖÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡¡ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡×¡Ê26Æü¸ø³«¡¢µÈÌî¹ÌÊ¿´ÆÆÄ¡Ë¤òPR¤·¤¿¡£¶¦±é¤Î¾å¸ÍºÌ¤é¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÖÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¡£ºòÇ¯¤Î±Ç²èÂè1ÃÆ¡¢º£Ç¯2·î¤ËPrime Video¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¥·¡¼¥º¥ó1¡ÁÅìµþÏÑÂç³¤Àï¡Á¡×¤ËÂ³¤¯Êª¸ì¡£
Àî±è¤¤¤ÎÍ·ÊâÆ»¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬2Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿7Æü¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ»ÆÜËÙ¤Î½¿¶¶¼þÊÕ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Æ»ÆÜËÙÀî¤Ø¡ÖV¥À¥¤¥Ö¡×¤ò·è¹Ô¤·¤¿¡£
¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¡Ö¤ä¤Þ¤È¡×¤òÌÏ¤·¤¿Á¥¤Ë¾è¤ê¡¢½¿¶¶¤Î²¼¤òÎ®¤ì¤ëÆ»ÆÜËÙÀî¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÂô¤Ï¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¾å¸Í¤Ï¡ÖÂçºå¥µ¥¤¥³¡¼¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Âçºå½Ð¿È¤ÎµÈÌî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Î·»Äï¤Ï¤ß¤ó¤Ê´ØÅì¤Ë¤¤¤ë¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤ÎLINE¡Ê¥é¥¤¥ó¡Ë¤Ç¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡Á¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ºå¿À¤ÎÍ¥¾¡¤ÎÇ®µ¤¤Ë»Ä¤ëÂçºå¤Ç¡¢ÂçÂô¤Ï¡Ö¿¿²Æ¤ËËÌ¶Ë³¤¤Î´¨¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢½ë¤¤Ãæ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¼¤Ò±Ç²è´Û¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£