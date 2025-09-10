ものまね芸人コロッケが、デビュー45周年を迎えている。20日に初日を迎える東京・日本橋浜町の明治座公演「大逆転！戦国武将誉賑（せんごくかーにばる）」では、松平健（71）、久本雅美（67）、檀れい（54）と“4人座長”を務め、豊臣秀吉を演じる。

ものまねレパートリー1000人以上、今年2月に変形性膝関節症のため両膝に人工関節を入れる手術を受けた“ものまね界のレジェンド”に聞いた。【小谷野俊哉】

◇ ◇ ◇

ものまねの対象を過剰にデフォルメしてふざけ、いじって笑いに変えて行く。ものまねされる側で怒りを表す人もいるはずだ。

「いや、基本的にはいないですね。ま、あの怒られる前に逃げるんで（笑い）。本当に怒ったりしてる人は、なんとなく分かるじゃないですが。たまたま楽屋の前を通り過ぎた時とかね。『今日、あいつと一緒なの？』とかのが聞こえたら、これはヤバイ、顔合わさない方がいいと思って、そういうありますね」

やり続けることで実績を積んできた。

「あと諦める人もいますね。もうここまで来ちゃったんで、もういいや、しょうがないだろ。どうせ、あいつに言ったって、やめないだろうっていう。なんかそういう空気も。それでその後いろんなところに出さしていただくようになってから、なんかありがたいことに、いろいろな方とちゃんとご一緒にする機会がありまして。やっぱり北島三郎さんとか八代亜紀さんさんとかが、いいよって言っていただくとね。その大御所の方が面白がってくれてるわけですからね。あのおふたりが許してるんだからと、他の方たちもね。ありがたいことですよ」

逆にコロッケのものまねで、メリットを受けたアーティストもいる。歌手の美川憲一は80年代後半にコロッケがまねをしたことから歳ブレークした。

「美川さんの誕生日のコンサートに、ちょうど 僕が遊びにいったんんですよ。それまでは、美川さんのもねまねはやってなかったんですよ。そこで美川さんが『私のものまねをやってよ』って言ったんで、その日ずっと美川さんの動きを見てたんです。そうしたら、美川さんの全てが様子が変だったんです。首だって、こう直角にクッて動きます。それを見た時に、すごい動きをする人だな、と。ちょっとこれ、鳥とかの動きに近いかも。これをまねしたら面白いなと思ってやり出したら、メッチャウケたんです」

美川は1991年（平3）にNHK「紅白歌合戦」に17年ぶりの復活出演を果たして、コロッケと一緒に「さそり座の女」を歌った。09年まで続いた小林幸子との派手な衣装対決は、大みそかの風物詩となった

「あれは本当に一番盛り上がりましたね。それまでは対決って言っても、ちょっとあそこまでの衣装対決はなかったじゃないですか。しかも、どんどん衣装がデカくなっていく。最初に見た時は、美川さんが天井に着きそうなぐらい、でっかい冠を被ってたんだけどね。気がついたら、それどころじゃない。どんどんデカくなって、羽を広げるは、電飾で光り出すわで（笑い）。もうすごくて、美川さんも、なんか大きな鳥みたいになっちゃった。もう本当にすごかったですね。何だったんだろうなと思うぐらいね。やっぱり紅白ならではの楽しみ方っていうのがありましたね」

ものまね番組でお茶の間を席巻した。そのテレビも大きな変革の時を迎えている。バラエティー番組も録画しておいて、後で楽しむい時代になってきた。

「そういう形では、必ずしもリアルタイムで見るわけじゃないですからね。早くしないと終わっちゃうよっていうことはなくなりました。だからテレビ自体も変わってきたし、見方も変わってきた。そこに自分たちが合わせられないと、なんか芸人として遅れた人になってしまう。そこの攻めぎ合いは、僕の中でやっぱり大切。やっぱりネット時代になると、それも意識しないと。ただ、ものまねをやってるというだけだったらいっぱいいるけど、やっぱりひと味違うとか、なんか変なことやるよねと、ものまねされた人のファンが怒ってるんじゃないかとか、やっぱりそこまで行かないとダメですよ」

（続く）

◆コロッケ 1960年（昭35）3月13日、熊本市生まれ。高校を卒業して上京。80年に日本テレビ系「お笑いスター誕生!!」でデビューして、6週連続勝ち抜き。85年フジテレビ系「ものまね王座決定戦」で大ブレーク。93年日本テレビ系「ものまねバトル」。13年「松尾芸能賞」演劇優秀賞。14年「文化庁長官表彰」。16年「第16回日本芸能大賞」。18年映画「ゆずりは」で、本名の滝川広志で映画初主演。19年「第28回日本映画批評家大賞」特別新人賞。171センチ。血液型B。