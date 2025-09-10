試合前に走塁練習

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数1安打だった。チームは3-1で勝利した。試合前には異例ともいえる走塁練習を実施していた。

ロードでの6連戦を終え、本拠地に戻ってきたドジャース。大谷は試合前に走塁練習を行った。二塁からスタートする動きを何度か繰り返し、確認していた。

前日7日（同8日）のオリオールズ戦では“走塁ミス”があった。無死一、二塁の一塁走者だった大谷は、ベッツのフェンス直撃の打球にもかかわらず、一、二塁間で足を止めてしまい、結果的に二塁でストップしていた。この判断に米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席は「ショウヘイは何をしていたんだ」「打球の行方を読まないといけない」など厳しい指摘を送っていた。

そういった経緯もあった今回の走塁練習。米専門メディア「ドジャースビート」公式Xが「ショウヘイ・オオタニが走塁練習」と記し、実際の練習風景を投稿。米ファンから感銘のコメントが集まっていたが、日本人からも「ちゃんと練習してて涙でそ 色々言ってごめんなさい」「昨日の試合で明確になった課題をすぐに克服しようとする姿勢」「素晴らしすぎる」「やっぱり昨日のあれで思うところがあったのかな」など、修正を試みる姿勢に様々な声が集まっていた。



（THE ANSWER編集部）