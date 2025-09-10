¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×ÅÐ¾ì¡¢º£Ç¯¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¡È¥Ï¡¼¥È·¿¡É¤â
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï9·î17Æü¤«¤é¡¢¥¨¥Ó¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï290±ß¡Á¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ç¡¢10·î²¼½Ü¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¡£¡¡¡¡
¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×¤Ï¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¨¥Ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥×¥ê¥×¥ê¤Ê¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¡£ºòÇ¯¡¢2024Ç¯¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤À¡£
¥×¥ê¥×¥ê¤Î¥¨¥Ó¤ò±ö¸ÕÜ¥¤È¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤ä¤ß¤Ä¤¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿°á¤¬¥¨¥ÓËÜÍè¤ÎÌ£¤È¹á¤ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º5¥Ô¡¼¥¹Æþ¤ê¤¬º£Ç¯¤â´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡È½Ð¤¿¤éÄ¶¥é¥Ã¥¡¼¡É¤Ê¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¤òÍÑ°Õ¡£¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò³«¤±¤ë»þ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤È¶¦¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿±¿»î¤·¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ê¢¨¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£
¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×¤Ï¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¨¥Ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥×¥ê¥×¥ê¤Ê¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¡£ºòÇ¯¡¢2024Ç¯¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤À¡£
¥×¥ê¥×¥ê¤Î¥¨¥Ó¤ò±ö¸ÕÜ¥¤È¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤ä¤ß¤Ä¤¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿°á¤¬¥¨¥ÓËÜÍè¤ÎÌ£¤È¹á¤ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º5¥Ô¡¼¥¹Æþ¤ê¤¬º£Ç¯¤â´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡È½Ð¤¿¤éÄ¶¥é¥Ã¥¡¼¡É¤Ê¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¤òÍÑ°Õ¡£¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò³«¤±¤ë»þ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤È¶¦¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿±¿»î¤·¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ê¢¨¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£