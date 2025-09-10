◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人６―４広島（９日・東京ドーム）

巨人が初回の集中打で広島に逆転勝ち。３連勝で勝率を５割に戻し、３位ＤｅＮＡとの１・５ゲーム差を守った。苦手の床田を捉え、１死から今季初となる７連打。中山礼都内野手（２３）が勝ち越し打を放った直後、１死満塁からリチャード内野手（２６）が今季２発目となる９号満塁本塁打を放ち、今季最多タイの１イニング６得点を挙げた。９回を締めたＲ・マルティネス投手（２８）は２年連続４０セーブをマークし、球団３人目の大台に乗せた。

自慢のパワーがさく裂した。体が泳がされたとは思えないリチャードの弾丸ライナーが、左翼席に飛び込んだ。「とりあえず外野の頭は越えるかな」とコンパクトに捉えた一撃は値千金の満塁弾。球団では２３年の大城卓以来３０人目となるシーズン２本目のグランドスラムで、試合の主導権を大きくたぐり寄せた。

初回に５連打で２―１とリードし、なおも１死満塁。「みんながつないでくれたので。『うわぁ〜』って思いながら。でも絶対打つ！」。フルカウントから７球目の低め１３７キロをバットに乗せた。１３試合ぶりの９号は自己最多を更新し、２ケタの大台まであと１本に迫った。巨人の１イニング７者連続安打は昨年６月４日のロッテ戦（東京Ｄ）以来で、１イニング６得点以上は今季の３月２９日・ヤクルト戦（東京Ｄ）以来。初回の猛攻を握力８０キロ超の圧倒的なパワーでド派手に締めくくった。

憧れの大砲と運命が交錯した。オフは沖縄の先輩でもある山川と合同自主トレを行うのが恒例。実は３年前に「聞きたいことがたくさんあったんですよ」と面識のなかった岡本に弟子入りを志願していたという。「僕がお願いしたのがギリギリすぎた」とスケジュールの都合で実現しなかったが、トレード加入で思いが成就した。念願だった打撃の助言をもらうだけでなく、肘当てや打撃用手袋もプレゼント。出場６１試合ながら９本塁打はキャベッジ、岡本に続いてチーム３位と、今では師匠とともに打線をけん引している。

実直さが先輩から愛される理由の一つだ。投手の球速や変化量を再現する映像付きの打撃練習用マシン「トラジェクトアーク」での対策が実り、７月２１日の阪神戦（東京Ｄ）で３ラン。翌日のティー打撃で室内練習場に入ると、トス役のスタッフに「トラジェクトアークみたいな感じでトスをお願いします」と珍要望。阿部監督の勧めで始めたノートも取り続けており「当たれば飛んでいくんでね。打席もこちら側は与えてるし、その中で勉強中じゃないですかね」と指揮官。１９試合連続のスタメン起用に応えている。

巨人移籍後、満塁では７打数３安打、１０打点という満塁男に導かれ、チームは勝率５割に復帰。お立ち台では「絶対行くぞ！」と２位でのＣＳ進出への気合をみなぎらせた。約４分の取材で計７度「気持ち」と繰り返した背番号５２が、２位死守を目指す巨人を先導する。（内田 拓希）

【堀内恒夫Ｐｏｉｎｔ】 リチャードは外角低めの球を当てにいっただけで、あそこまで飛ばすんだからな。一番、手が伸びるコースとはいえ、たいしたパンチ力だよ。変化球で攻められることが増えて、ストレートに詰まることも多くなったけれど、タイミングを外されてもスタンドまで届けられる、魅力的な打者ですよ。９本目か。（投手が）間違って打たれるなんて、失礼なことを言ったこともあるが、もう間違いとは言えなくなってきたね。