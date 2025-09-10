◆パ・リーグ 日本ハム７―４ソフトバンク（９日・エスコンフィールド）

ソフトバンク・モイネロは、気持ちいいほど潔かった。「こういう日もあると自分に言い聞かせて、次の試合に向かわなければいけない」。１試合７失点も、４イニング連続失点も、３被本塁打も、来日９年目でワースト。「相手の準備が良かった。しっかり対策してきた印象がある」と懐の深さまであった。

今季７試合で４勝無敗、防御率０・８７だったハムキラー。４回から３イニング連続で被弾した。黒星（３敗目）と複数失点も７月１１日の楽天戦（楽天モバイル）以来、２か月ぶり。今季６度目だった伊藤との投げ合いは３勝１敗となった。

チームは２連敗で、日本ハムにも４連敗。小久保監督は「打った方がすごくないですか？ あの子、ルーキーでしょ？ ドラフト何位？」と明るかった。優勝マジックは１５のままで、最短Ｖは２０日。近藤は左脇腹の違和感から９試合ぶりに先発復帰し、スタメンを外れた山川は、９回に代打で１５試合ぶりの本塁打と打点を記録した。ゴール手前の小休止とする。（長田 亨）