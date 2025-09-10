◇U18W杯1次ラウンドA組 日本3−0プエルトリコ（2025年9月9日 沖縄セルラー）

既にスーパーラウンド（R）進出を決めている高校日本代表は1次R最終戦でプエルトリコを3―0で下し、5戦全勝でA組を1位通過した。日本得意の「スモールベースボール」を駆使し、隙を突く走塁で先制した。あす11日からのスーパーRは1次Rの進出チーム間の対戦が持ち越されるため、日本は2勝からスタートする。

高校侍がお家芸の小技で先制した。2回2死二塁。9番・坂本が三塁にセーフティーバントを仕掛け、二塁ベースが空いた隙を突いて二塁へ向かった。この走塁で捕手が前に出たため、三塁に進んでいた二塁走者の横山が隙を突いて生還した。坂本は一気に三塁まで進塁。プエルトリコ内野陣の混乱に乗じて、バントによる内野安打を“三塁打”にした。

1次R5戦全勝に導いた足技を駆使した1点。横山は「ホームを狙う意識でいて“いける”と思った」と胸を張り、坂本は「徹底して次の塁に進むことをやってきた。横山が（本塁に）行ってくれてうれしかった」と呼応した仲間を誇った。

スーパーRは1次Rの対戦成績が持ち越されるため、同じく進出するプエルトリコ相手に価値ある勝利。2勝から始まる、あす11日の初戦では、別組で全勝だった最大のライバル・米国と対戦する。小倉全由監督は「この勢いを忘れずに自分たちの野球で一つ、一つです」と勝ってかぶとの緒を締めた。（柳内 遼平）