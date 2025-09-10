²Æ¤ÎÅ·Å¨¡Ö²ã¡×¤â¡È²Æ¥Ð¥Æ¡ÉÌÔ½ëÍî¤ÁÃå¤¯9·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Ë³èÈ¯²½¤«¡¡ÂÐºö¤Ï¡ÖÇö¤¤¿§¡¦ÌÀ¤ë¤¤¿§¤ÎÉþ¤ä¥Ï¥ó¥Ç¥£¡¼¥Õ¥¡¥ó¡×¡Ú¥½¥ì¤É¤¦¡Û
µÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯2025Ç¯¤Î²Æ¡£½ë¤¤»þ´ü¤ÎÅ·Å¨¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä¡Ö²ã¡×¡£ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¤½¤Î¡Ö²ã¡×¤Ë¤â¡¢¤¢¤ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î²Æ¡Ö²ã¡×¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¡©
Åìµþ¡¦¶Ó»åÄ®¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
½÷À¡¡§
»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁ°¡¢¡Ê¼ê¤ò¡Ë»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¢¡§
¤Þ¤À»É¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«Ç¯¡¹¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
½÷À£¡§
¤¢¡Á¤¢¤Þ¤ê»É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤·¸«¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê2025Ç¯¤Ï¡Ë°ìÅÙ¤â»É¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£¥Ö¡¼¥ó¤È¤âÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡£
½÷À¤¡§
Á´Á³¡¢»É¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
°Õ³°¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¤³¤Î²Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¤¤¤¦À¼¡£¼ÂºÝ¤Ë²ã¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©
²ã¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¡¢³²ÃîËÉ½üµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤ÎÇò°æÎÉÏÂ½êÄ¹¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
³²ÃîËÉ½üµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡¦Çò°æÎÉÏÂ½êÄ¹¡§
ËÜÅö¤ËÌÔ½ë¤Çµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Æ±«¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¦¤È¡È²Æ¥Ð¥Æ¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í
2025Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢²ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²á¹ó¤Ê´Ä¶¤¬Â³¤¡¢²ã¤¬¡È²Æ¥Ð¥Æ¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Çò°æ½êÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ã¤Ï25ÅÙ¤«¤é30ÅÙ¤Îµ¤²¹¤ÇÆ°¤¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢35ÅÙ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È³èÆ°ÎÌ¤¬¸º¤ê·ì¤òµÛ¤¦°ÕÍß¤¬¸ºÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¸¦µæ½ê¤¬¹Ô¤Ã¤¿¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬24ÅÙ¤ÎÈ¢¤È35ÅÙ¤ÎÈ¢¤Ë²ã¤ò¤½¤ì¤¾¤ì10É¤¤º¤Ä¤Ï¤Ê¤·¡¢Ãæ¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡Ä
35ÅÙ¤ÎÈ¢¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯»É¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢24ÅÙ¤ÎÈ¢¤Ç¤Ï3É¤¤Î²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¡Ä¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î²Æ¤Ï²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ò¤È°Â¿´¡Ä¤È¤¤¤¦¥ï¥±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
³²ÃîËÉ½üµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡¦Çò°æÎÉÏÂ½êÄ¹¡§
9·î¤Ë¤Þ¤¿¿·¤·¤¯À®Ãî¤Ë¤Ê¤ë²ã¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¯¤Æ¸µµ¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢9·îÃæ½Ü¤«¤é²¼½Ü¤°¤é¤¤¤Ë²ã¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌÔ½ë¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¯¤ë¤³¤ì¤«¤é¤¬²ã¤Î¡È³èÈ¯²½¥·¡¼¥º¥ó¡É¤À¤È¤¤¤¦¡£
¼Â¤Ï¤½¤Î±Æ¶Á¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
²®¸¶·Å»Þ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§
Ãî½ü¤±¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Çä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£±ü¤ÎÊý¤ò¸«¤ë¤È¡¢²ã¼è¤êÀþ¹á¤Ê¤É¤âÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦¹ÓÀî¶è¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼ÆîÀé½»¤Ç¤Ï¡¢9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é»¦ÃîºÞ¤Ê¤É¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤¬ÎãÇ¯¤è¤êÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤«¤é²ã¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Çò°æ½êÄ¹¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¡©
³²ÃîËÉ½üµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡¦Çò°æÎÉÏÂ½êÄ¹¡§
²È¤Î¼þ¤ê¤Ë¿¢ÌÚÈ¤Î¼õ¤±»®¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢ÌÚ±¢¤Ç¿¢Êª¤¬ÌÐ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¬¸ø±à¤ÇÍ·¤Ö»þ¤È¤«¡¢¿Í¤òÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¤Æ»É¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¥ä¥Ö¤äÁð¤à¤é¤Ë¤¤¤ë¡Ö¥Ò¥È¥¹¥¸¥·¥Þ¥«¡×¤Ï¸ø±à¤ä½»ÂðÃÏ¤ËÂ¿¤¯¡¢ÁáÄ«¤äÍ¼Êý¤Ë³èÈ¯²½¡£ÆüÃæ¤âÆü±¢¤Ç¡ÈÂÔ¤ÁÉú¤»¡É¤·¤Æ¤¤¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢»É¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÃî½ü¤±¥¹¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©
³²ÃîËÉ½üµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡¦Çò°æÎÉÏÂ½êÄ¹¡§
¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤òºî¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿å¤¿¤Þ¤ê¤òÎ¢ÊÖ¤·¤Ë¤·¤¿¤ê¤Ê¤¯¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÈ¯À¸¸»¤ò¤Ê¤¯¤¹¡£ÉþÁõ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¹õ¤È¤«º°¤È¤«Ç»¤¤¿§¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¤ë¤È»É¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Çò¤È¤«²«¿§¤È¤«¥Ô¥ó¥¯¤È¤«¡¢Çö¤¤¿§¤äÌÀ¤ë¤¤¿§¤ÎÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ä
³²ÃîËÉ½üµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡¦Çò°æÎÉÏÂ½êÄ¹¡§
¤¦¤Á¤ï¤È¤«¥Ï¥ó¥Ç¥£¡¼¥Õ¥¡¥ó¤È¤«¤Ç¼«Ê¬¤ËÉ÷¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡Ê²ã¤Î¡ËÂÎ½Å¤¬2Ó¤È·Ú¤¤¤Î¤Ç¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ì¤«¤é½ë¤µ¤âÂ¿¾¯ÏÂ¤é¤®¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢²ã¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë¥Ô¡¼¥¯¤ÏÃÙ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÌýÃÇ¤»¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×9·î9ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë