¹ÅçÅÅÅ´Ž¤¤â¤¦1¤Ä¤ÎÈïÇúÅÅ¼ÖŽ¢8·î9ÆüŽ£±¿¹Ô¤Î°ÕµÁ
¹ÅçÅÅÅ´¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÜÀþ¤Ç±¿¹Ô¤·¤¿¡Ö156¹æ¡×¤¬ÁêÀ¸¶¶¤Ø¡£ÂçÀª¤Î»ÔÌ±¤ä¥Õ¥¡¥ó¤é¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤¿¡Ê¡á2025Ç¯8·î9Æü¡¢»£±Æ¡§°Ë¸¶·°¡Ë
¡Ú¤Ï¤¸¤á¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û▶¤á¤Ã¤¿¤ËËÜÀþ¾å¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¹ÅçÅÅÅ´¤ÎŽ¢156¹æŽ£▶¤½¤Î¼ÖÆâ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©▶8·î9Æü¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Åç»ÔÆâ¤òÁö¤Ã¤¿ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡©
2025Ç¯8·î¡¢¹ÅçÅÅÅ´¤Î¡Ö±ØÁ°Âç¶¶¥ë¡¼¥È¡×¤¬³«¶È¤·¡¢¹Åç±ØÄäÎ±½ê¤¬°ÜÅ¾¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¹Åç±ØÄäÎ±¾ì¤ÏJR¤Î²þ»¥¤ÈÆ±°ì¥Õ¥í¥¢¤Ë¤¢¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¡£¤³¤³¤«¤é¹Åç»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÈ¬ÃúËÙ¤ä»æ²°Ä®¤Ø¤Ï½êÍ×»þ´Ö¤¬4Ê¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢µì¥ë¡¼¥È¤ÎÆ»Ï©½ÂÂÚ¤â¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¿Í¡¹¤Î°ÜÆ°¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¿·»þÂå¤ÎÅþÍè¡×¤È¸À¤¨¤ë¡£
ÈïÇú3Æü¸å¤Ë±¿¹ÔºÆ³«
2025Ç¯8·î¤Ï¹ÅÅ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¹Åç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î¿¼¤¤°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£
80Ç¯Á°¤Î1945Ç¯8·î6Æü¡¢°ìÈ¯¤Î¸¶»ÒÇúÃÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Åç¤Î³¹¤Ï¾ÇÅÚ¤È²½¤·¡¢¹ÅÅ¤â²õÌÇÅª¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¼Ò°÷¤¬½Þ¿¦¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ï123Î¾Ãæ108Î¾¤¬ÈïºÒ¡£ÊÑÅÅ½ê¤ä²ÍÀþÃì¤âÅÝ²õ¤·¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é±¿¹Ô¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹ÅçÅÅÅ´¤¬µÇ°±¿¹Ô¤·¤¿Ž¢156¹æŽ£¡£¤á¤Ã¤¿¤ËËÜÀþ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¹Åç»ÔÆâ¤òÁö¤ë¤Î¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¡£¤½¤Î¼ÖÆâ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤«¤é¤â¹ÅÅ¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£Èï³²¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¹Ù³°¤ÎµÜÅçÀþ¤Ï¡¢ÈïºÒÍâÆü¤Ë°ìÉô¶è´Ö¤¬Éüµì¤·¤¿¡£Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤â²ÍÀþÃì¤ò·ú¤ÆÄ¾¤·¡¢ÅÅµ¤¤ÏµÜÅçÀþ¤ÎÊÑÅÅ½ê¤«¤éÁ÷ÅÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢3Æü¸å¤Î8·î9Æü¤Ë¤Ï¸ÊÈå¡½À¾Å·ËþÄ®´Ö¡Ê¸½ºß¤Î¹ÅÅÀ¾¹Åç¡½´Ñ²»Ä®´Ö¡Ë¤Ç±¿¹Ô¤òºÆ³«¡£¤Þ¤À°ìÌÌ¤¬¾Æ¤±Ìî¸¶¤Î³¹¤ò¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¶è´Ö¤È¤Ï¤¤¤¨Áö¤ê½Ð¤·¤¿Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤ò¸«¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¡ØÁá¤¯ÅÅ¼Ö¤òÁö¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¡ØÅÅ¼Ö¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ÆÍ¦µ¤¤¬½Ð¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀèÇÚÊý¤âÂç¤¤ÊÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¹ÅÅ¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤ÏÏÃ¤¹¡£¹ÅÅ¤Ï¸¶ÇúÅê²¼¤Î1¥«·î¸å¤Ë½±Íè¤·¤¿ËíºêÂæÉ÷¤Ç¤âÈïºÒ¤·¡¢Á´Àþ¤¬¤Û¤ÜÉüµì¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë2Ç¯¤òÍ×¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂ30Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¤Ï¼«Æ°¼Ö¤Î·ãÁý¤ò¼õ¤±¤Æ½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Äê»þ±¿¹Ô¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢¾èµÒ¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂ¸Ë´¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤â¡¢¹ÅÅ¤ÏÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤òÁö¤é¤»Â³¤±¤ë¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤·¤¿¡£Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤ÎÉ¬Í×À¤òÀâ¤¤¤Æ²ó¤ê¡¢°ì»þ¤Ïµö²Ä¤µ¤ì¤¿µ°Æ»Æâ¤Ø¤Î¼«Æ°¼Ö¤Î¿ÊÆþ¤¬ºÆ¤Ó¶Ø»ß¤Ë¡£½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¸º¤Ã¤¿¡£
Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤ÎÂ¸Â³¤ËÀ®¸ù
¤µ¤é¤Ë¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿Â¾ÅÔ»Ô¤«¤éÂç·¿¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥«¡¼¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¡¢Í¢Á÷¤Î¸úÎ¨²½¤ä¹çÍý²½¤ò¿ä¿Ê¡£»ö¶È¤ÎÂ¿³Ñ²½¤Ê¤É¤â¸ù¤òÁÕ¤·¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤ÎÂ¸Â³¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ÈïÇú¤È¤¤¤¦ÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯Ë¬¤ì¤¿´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡¢¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï»ÔÌ±¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤À¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¸µµþÅÔ»ÔÅÅ¤Î1900·Á¡£2024Ç¯7·î¤Ë¤ÏÁ´15Î¾¤òÊÂ¤Ù¤¿»£±Æ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡Ê»£±Æ¡§°Ë¸¶·°¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡ÛÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÁª¼ê¤«¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÅÔ»Ô¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿°ÜÀÒÁÈ¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¿·±Ô¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Þ¤Ç¡¢¹ÅçÅÅÅ´¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¼ÖÎ¾¤¿¤Á
ÈïÇú¸å¤Î°ìÈÖÅÅ¼Ö¤¬Áö¤Ã¤Æ¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É80Ç¯¤È¤Ê¤ë2025Ç¯8·î9Æü¤ÎÁáÄ«¡¢¹ÅÅ¤Ï1Î¾¤ÎÅÅ¼Ö¤òÆÃÊÌ¤Ë±¿¹Ô¤·¤¿¡£
156¹æ¤òÌ¾¾è¤ë¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÈïÇúÅÅ¼Ö¡×¤Î¤¦¤Á¤Î1Î¾¡£ÈïÇúÅÅ¼Ö¤Ï¤³¤ÎÂ¾¤Ë650·Á3Î¾¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£650·Á¤Ï¸½ºß¤â±Ä¶È±¿Å¾¤Ë½¢¤¯¤Û¤«¡¢ÂßÀÚÎó¼Ö¤È¤·¤ÆÊ¿ÏÂ³Ø½¬¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢156¹æ¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬¤ª¤è¤½5Ç¯¤Ö¤ê¤Î±¿¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸¶Çú¥É¡¼¥à¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÁêÀ¸¶¶¤ò¿Ê¤à156¹æ¡Ê»£±Æ¡§°Ë¸¶·°¡Ë
¤³¤³¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î156¹æ¼Ö¤¬À½Â¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1925Ç¯¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç100ºÐ¤È¤¤¤¦¡È¹ÅÅºÇ¸Å¤Î¼ÖÎ¾¡É¤Ê¤Î¤À¡£
°ìÅÙ¤ÏÇÑ¼Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿156¹æ
1970Ç¯¤´¤í¤Ë°ìÅÙÇÑ¼Ö¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿Ã±¼Ö¡Ê2¼´¼Ö¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²òÂÎ¤µ¤ì¤º¤ËÊÝÂ¸¡£¸å¤ËºÆÀ°È÷¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢1987Ç¯¤ËÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¹ÅÅ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â156¹æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¼ÖÎ¾¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢ÂßÀÚÎó¼Ö¤Ê¤É¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Ê±¿¹Ô¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
156¹æ¤Î¼ÖÆâ¡£ÌÚ¤ÎÊÉ¤ä¾²¤ÈÇòÇ®ÅÅÅô¤¬»þÂå¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¹ÅçÅÅÅ´Äó¶¡¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û¹ÅçÅÅÅ´¤¬ÈïÇú3Æü¸å¤Ë±¿¹ÔºÆ³«¤·¤Æ¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É80Ç¯¸å¤Ë¤¢¤¿¤ë2025Ç¯8·î9Æü¤ËµÇ°±¿¹Ô¤·¤¿Ž¢156¹æŽ£¡£¤½¤Î¼ÖÆâ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¼Â»Ü¤Î¤ï¤º¤«3ÆüÁ°¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£²ó¤ÎÆÃÊÌ±¿¹Ô¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤äÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢¸¶Çú¥É¡¼¥à¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ëÁêÀ¸¶¶¤ä¡¢ÈïºÒ¸åºÇ½é¤ËÉüµì¤·¤¿¶è´Ö¤ËÁêÅö¤¹¤ë¹ÅÅÀ¾¹Åç¡½´Ñ²»Ä®¡ÊÆ±¶è´Ö¤Ï1964Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î¥ë¡¼¥È¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÉüµìÅö»þ¤Î¾ì½ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡Ë¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¤ÎÊüÎó¤¬¸«¤é¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¤Ç¤âÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Åç¤Î³¹¤òÁö¤Ã¤¿156¹æ¡Ê»£±Æ¡§°Ë¸¶·°¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ÅçÅÅÅ´¤¬ÈïÇú3Æü¸å¤Ë±¿¹ÔºÆ³«¤·¤Æ¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É80Ç¯¸å¤Ë¤¢¤¿¤ë2025Ç¯8·î9Æü¤ËµÇ°±¿¹Ô¤·¤¿Ž¢156¹æŽ£¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤Î±¿¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë
Ê¿ÏÂ¤À¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤á¤ëÅ´Æ»¼ñÌ£
±ØÁ°Âç¶¶¥ë¡¼¥È³«¶È¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ¸¶ÇúÅê²¼¤Ë¤è¤ëÈï³²¤«¤éÉü³è¤·¤Æ80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÆü¤Ë¡¢¹ÅÅ¤¬¡Ö¤â¤¦1¤Ä¤ÎÈïÇúÅÅ¼Ö¡×¤òÁö¤é¤»¤¿°ÕµÁ¤¬¡¢¹¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢±èÀþ¤Ë¤ÏÏ©¾åÃó¼Ö¤ä¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤òÌµ»ë¤·¤¿¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÄÉ¤Ã¤«¤±»£¤êÅ´¡É¤Ë¤è¤ë°¹Ô¤â»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£»ö¸Î¤äÂç¤¤Êº®Íð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤ê¡Öº£¸å¤Ï±¿¹Ô¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤º¡¢É®¼Ô¤ò´Þ¤áÅ´Æ»¥Õ¥¡¥óÁ´°÷¤Î¼«À©¤ä¼«¾ô¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢º£²ó¤Î156¹æµÇ°±¿¹Ô¤Ï¼¡¤Î»þÂå¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ÅÅ¤Î·è°Õ¤òÉ½¤·¡¢¤Þ¤¿¿Í¡¹¤¬Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£²¿¤ÎÉÔ¼«Í³¤â¤Ê¤¯³¹¤òÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Å´Æ»¼ñÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£
Å´Æ»ºÇÁ°Àþ¤ÎºÇ¿·µ»ö¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡ª¥Õ¥©¥í¡¼¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡Ê°Ë¸¶ ·° ¡§ Å´Æ»¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë