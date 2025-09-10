¡ÚÊ¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¡¡G1¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¦¥Ù¥¤¡¦¥«¥Ã¥×¡¡ºÇ½ªÆü¡Û12R¤Ï³ý¸¶Íªµª¡¡²¦Æ»VÆ¨¤²¤Ø»à³Ñ¤Ê¤·
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤ÎG1¡Ö³«Àß71¼þÇ¯µÇ°¡¡¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¦¥Ù¥¤¡¦¥«¥Ã¥×¡×¤Ï9Æü¤Î10¡Á12R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤Î¥Ù¥¹¥È6¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½Áª1°Ì¤Î³ý¸¶¤Ï½àÍ¥¾¡Àï12R¤òÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ1Ãå¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÀä¹¥ÏÈ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡ÖG1¤ò¾¡¤Ä»þ¤Î¼«¿®¤¬¤¢¤ë½ÐÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬½®Â¤Ë·çÅÀ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¤Ó¤ëÄú¤âÉÔºß¤À¡£2014Ç¯¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÀ©¤·¤¿Ê¿ÏÂÅç¤Ç¤ÎG1½éÀ©ÇÆ¤Ø»à³Ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ¨¤²¤Æ¼þÇ¯¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¡£
¡¡½ÐÂ¤Ï¤¤¤¤¶ÍÀ¸¤¬2¥³¡¼¥¹Àï¡£³ý¸¶¤¬³°¤Î¹¶¤á¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯Å¸³«¤Ê¤éº¹¤·ÀÚ¤êV¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤«¡£ÈÄ¶¶¤ÏÍ¦´º¤Ë¹¶¤á¤ë¤Î¤ß¡£¥«¥É¤«¤é¤µ¤Ð¤¯»ûÅÄ¤ò4ÈÖ¼êÉ¾²Á¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢3ÃåÁè¤¤¤ÏÀÜÀï¤À¡£
¡¡¡ã1¡ä³ý¸¶Íªµª¡¡4ÆüÌÜ¤è¤ê¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£²¡¤·´¶¡¢²óÅ¾¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£ºÙ¤«¤¯¸À¤¨¤Ð¹Ô¤Â¡¢¥¿¡¼¥ó¤Ï¤Û¤ó¤Î¾¯¤·Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã2¡ä¶ÍÀ¸½çÊ¿¡¡¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¥ì¡¼¥¹Â¤Ï¤¤¤¤¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¥Þ¥·¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡ý¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ï½ÐÂ¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£¿¤Ó¤Ï´Å¤¤»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¡ã3¡äÈÄ¶¶ÐÒ²æ¡¡Ä¾Àþ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥¿¡¼¥óÄºÅÀ¤Î²¡¤·´¶¤¬¤Ê¤¤¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤«¤é¤Î¥È¥ë¥¯´¶¤¬Íß¤·¤¤¡£À°È÷¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã4¡ä»ûÅÄ¾Í¡¡¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿Á°¸¡¤ò»×¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£½Ð¤Æ¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤±¤É²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢½ÐÂ¡¢¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Ë¼ê±þ¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã5¡äÀÆÆ£¿Î¡¡¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤¿¡£·ë¹½¥°¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â½½Ê¬¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·½ã¿è¤Ê¿¤Ó¤¬¤Ä¤±¤ÐÌÌÇò¤¤¡£
¡¡¡ã6¡äÄÔ±ÉÂ¢¡¡Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·Â¤Ï½àÍ¥¤¬°ìÈÖ¡£¹Ô¤Â¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤À¡¢½éÆ°¤¬¾è¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ½®¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤òÄ¾¤·¤¿¤¤¡£