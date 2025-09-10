µÈÅÄ¾ÈÈþ¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÆþ±¡¡¡°ìÄê´ü´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¡¡´Ø·¸¼Ô¡ÖÄø¤Ê¤¯¤·¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµÈÅÄ¾ÈÈþ¡Ê74¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÆþ±¡¤·¡¢°ìÄê´ü´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤È9Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÉÂ±¡¤ÇÎÅÍÜÃæ¤Ç¡¢³èÆ°ºÆ³«»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÄø¤Ê¤¯¤·¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÅÄ¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ëÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ö¤Æ¤ë¤Î¤ê¤Î¥ï¥ë¥Î¥ê¡×¡Ö°ËÅì»ÍÏ¯¡¦µÈÅÄ¾ÈÈþ¡¡¿ÆÉã¡¦Ç®°¦¡×¤Ï13Æü¤ÎÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¶É¤Ï¡Öº£½µ¤ÎÊüÁ÷¤ÏµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤ªµÙ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤¬ÈÖÁÈ¤ò¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤¿¡£14Æü¤Ë¤âBAYFM¤Î´§ÈÖÁÈ¡ÖTERUMI¡¡de¡¡SUNDAY¡ª¡×¤ËÀ¸½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âº£½µÊ¬¤ò·çÀÊ¡£Æ±¶É¤Ï¡ÖÍâ½µ°Ê¹ß¤ÏµÈÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£