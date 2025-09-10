¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤ÎG1¡ÖÂè53²ó¹â¾¾µÜµ­Ç°ÆÃÊÌ¶¥Áö¡×¤Ï3ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï11R¤À¡£

¡¡6¹æÄúÇÏ¾ì¤ÎÆ°¤­¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Ã¯¤âÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡£ËÜÌ¿¤ÏÀä¹¥ÏÈ¤ÎÇò°æ¡£µ¡ÎÏÅª¤Ë¤Ï°ÒÄ¥¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¤¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¥Ó¥·¥Ã¤ÈÄ¥¤ê¹þ¤á¤Ð²¡¤·ÀÚ¤ì¤ë¡£Áê¼ê¤Ï¥¹¥ê¥Ã¥È¶áÊÕ¶¯¤á¤Î»³ºê¡£Á´Â®¥¹¥¿¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤ì¤ÐµÕÅ¾¤Î¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤«¡£¿¼Ã«¤Ï¥í¥¹¤Ê¤¯º¹¤·¤Æ¹¥°Ì¤Ë¼è¤êÉÕ¤¯¡£ÇÏ¾ì¤ÎÌÔÎõ¥Ï¥ó¥É¥ë·Ù²ü¡£

¡¡¡ã1¡äÇò°æ±Ñ¼£¡¡¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤ÇÌÄ¤¤¤ÆÃÙ¤ì¤¿¡£¥Ú¥é¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤êÄ¾¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡¡ã2¡ä¿¼Ã«ÃÎÇî¡¡¥Ú¥é¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¬Êý¸þÀ­¤Ï¤Ä¤«¤á¤Æ¤­¤¿¡£Â­¤Ï2ÈÖ¡ÊÀÐÌî¡Ë¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤±¤É°­¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£

¡¡¡ã3¡ä»³ºê·´¡¡Â­¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æ»Ãæ¶¥¤Ã¤Æ¤â2Ãå¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£¤Ç¤âÁ´Éô¤¬¤â¤¦°ìÂ­Íß¤·¤¤¡£

¡¡¡ã4¡äÂçÊ÷Ë­¡¡Â­¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£º£¡Ê2ÆüÌÜ3R¡Ë¤Î¤Ï²ó¤êÂ­¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡¡ã5¡ä¹õ°æÃ£Ìð¡¡»×¤Ã¤¿¤è¤ê½®¤Î¸þ¤­¤¬°­¤«¤Ã¤¿¡£²¡¤·´¶¤Ï¾å¸þ¤¤¤Æ¤­¤¿¤±¤É¡¢¿­¤Ó¤Ï¾å¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£

¡¡¡ã6¡äÇÏ¾ìµ®Ìé¡¡¾¯¤·¿­¤ÓÊÖ¤¹´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢°Â¿´´¶¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥à¡¼¥º¤µ¤¬¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£