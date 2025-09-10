¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¡G1¹â¾¾µÜµÇ°ÆÃÊÌ¶¥Áö¡¡3ÆüÌÜ¡Û11R¤ÏÇò°æ±Ñ¼£¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤òÄ¥¤ê¹þ¤ó¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤ÎG1¡ÖÂè53²ó¹â¾¾µÜµÇ°ÆÃÊÌ¶¥Áö¡×¤Ï3ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï11R¤À¡£
¡¡6¹æÄúÇÏ¾ì¤ÎÆ°¤¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Ã¯¤âÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡£ËÜÌ¿¤ÏÀä¹¥ÏÈ¤ÎÇò°æ¡£µ¡ÎÏÅª¤Ë¤Ï°ÒÄ¥¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¤¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¥Ó¥·¥Ã¤ÈÄ¥¤ê¹þ¤á¤Ð²¡¤·ÀÚ¤ì¤ë¡£Áê¼ê¤Ï¥¹¥ê¥Ã¥È¶áÊÕ¶¯¤á¤Î»³ºê¡£Á´Â®¥¹¥¿¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤ì¤ÐµÕÅ¾¤Î¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤«¡£¿¼Ã«¤Ï¥í¥¹¤Ê¤¯º¹¤·¤Æ¹¥°Ì¤Ë¼è¤êÉÕ¤¯¡£ÇÏ¾ì¤ÎÌÔÎõ¥Ï¥ó¥É¥ë·Ù²ü¡£
¡¡¡ã1¡äÇò°æ±Ñ¼£¡¡¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤ÇÌÄ¤¤¤ÆÃÙ¤ì¤¿¡£¥Ú¥é¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤êÄ¾¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã2¡ä¿¼Ã«ÃÎÇî¡¡¥Ú¥é¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¬Êý¸þÀ¤Ï¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¿¡£Â¤Ï2ÈÖ¡ÊÀÐÌî¡Ë¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤±¤É°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã3¡ä»³ºê·´¡¡Â¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æ»Ãæ¶¥¤Ã¤Æ¤â2Ãå¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£¤Ç¤âÁ´Éô¤¬¤â¤¦°ìÂÍß¤·¤¤¡£
¡¡¡ã4¡äÂçÊ÷Ë¡¡Â¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£º£¡Ê2ÆüÌÜ3R¡Ë¤Î¤Ï²ó¤êÂ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã5¡ä¹õ°æÃ£Ìð¡¡»×¤Ã¤¿¤è¤ê½®¤Î¸þ¤¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£²¡¤·´¶¤Ï¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¿¤Ó¤Ï¾å¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¡ã6¡äÇÏ¾ìµ®Ìé¡¡¾¯¤·¿¤ÓÊÖ¤¹´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢°Â¿´´¶¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥à¡¼¥º¤µ¤¬¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£