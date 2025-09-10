BE:FIRSTが、2025年のファミリーマートクリスマスキャンペーンのアンバサダーに就任した。

アンバサダー就任にともない、BE:FIRSTとのコラボレーションクリスマスケーキ「BE:FIRST BEST ショコラケーキ」の予約受付も開始。

メンバー監修のもと作り上げた「BE:FIRST BEST ショコラケーキ」は、ビターとミルク、2種類のチョコムースとキャラメルソースなどを重ねた5層仕立てのケーキ。ココアスポンジ生地をベースに、ミルクチョコムース、キャンディングアーモンド、キャラメルソース、ビターチョコムースを重ね、断面の美しさとともに多彩な味わいを楽しめる。

さらに、ケーキの天面にはMANATOのアイデアによる金粉、キャンディングアーモンド、チョコチップをトッピング。見た目や食感にもこだわった一品となっている。

予約特典として、歴代のジャケット写真がデザインされたピックと BE:FIRST デザインボックスも用意。さらに、ファミマオンラインでご予約すると、クリスマスを BE:FIRSTと一緒に楽しめる限定動画を見ることができる。

今回のコラボケーキはBE:FIRST のメンバーが実際に意見を出し合いながら完成させ、この完成までの様子を収めた会議動画も公開された。

議長を務めたLEOの「盛り上がりが足りない！」という一声でオープニングをTAKE2からスタートするなど終始和やかでにぎやかな雰囲気の中、ケーキづくりの企画が進行。

まずはチョコレートベースとフルーツ盛り合わせの2案に絞ったケーキ案を紙芝居形式で振り返り。最終的には、甘党のRYUHEIが「毎年、自分の誕生日は家族にチョコレートケーキを買ってもらっている」と語るエピソ ードもあり、チョコレートケーキに決定した。

続いて、チョコレートに合う組み合わせについて議論。ミルクチョコ×ビターチョコ、チョコ×抹茶、チョコ×バニラ× ナッツなど、さまざまな候補を挙げながら真剣に意見をぶつけ合う。試作ケーキをもとに検討する中で、抹茶を推していたMANATOは惜しくも選ばれず、「じゃあ家で作ります」と笑いを誘う場面も。

トッピングの決定では「光っているものに目が行くから」とMANATOが金粉を熱烈に推薦。最終的に仕 上がった2種類のケーキを前に試食会が行われ、メンバー全員が「うまい！」と絶賛。多数決ではまさかの同票となり、メンバーそれぞれが“推しケーキ”の魅力をプレゼンするも、決着はつかず──果たして最終的にどうなるのかはYouTube本編にて。





◆ ◆ ◆

■BE:FIRST インタビュー

・ファミリーマートに思い入れのあるメンバーは？

ファミリーマートとの思い出について、LEOは「僕らがデビュー前にリハーサルをしていたスタジオの近くにファミリーマートがあって、毎回リハーサルの前や休憩のときに『ファミマ行こうぜ！』って、みんなで毎日のように通っていました」と。BE:FIRST の原点ともいえる時期を共に過ごした、思い出深い場所であることが伺える。

・コラボクリスマスケーキ、誰に食べてもらいたい？BE:FIRST らしさは？

SHUNTOは「BESTY(ファンネーム)にも食べてもらいたいですし、本 当においしいので、このおいしさを共感してもらえたら嬉しいです」とファンへの思いを語る。

ケーキの監修については、メンバー1 の甘党で知られるRYUHEIが「チョコレートの色合いに、BE:FIRSTのロゴのシックさを取り入れています」とこだわりポイントを紹介。

さらにMANATOは「金粉は自分がやりたくてアイデアを出したのですが、まさか通るとは思わず、めちゃくちゃ良い経験になりました」と、制作の裏側を語ってくれた。

また、ケーキのラベルデザインもメンバー自身が選定しているとのコメントも。チョコレートが映えるデザインに仕上がっており、味だけでなく見た目も楽しんでいただけるケーキとなっている。

・味を体で表現すると？

無茶ぶりに、LEOとRYUHEIが挑戦。

LEOは「ん〜おいしい!!」と両手を大きく広げてポーズを披露するも、 「違うな、カットでお願いします」と照れ笑い。そんな LEOを、メンバーたちは「おいしいのが一番だよ！」とあたたかくフォローし、笑いに包まれた。

続いて指名されたのは、甘党代表のRYUHEI。「ん〜！なめらか！」と、両手で何かを抱えるようにして、揺らしながら表現。ケーキのなめらかな味わいを、全身でアピールした。

◆ ◆ ◆