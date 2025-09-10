¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¡ÖiPhone¡×¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¡ÈPlus¡É¤òÈ¯É½¤»¤º――¡ÖiPhone Air¡×¤¬ÅÐ¾ì
¡¡ÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¡ÊApple¡Ë¤Ï¡¢9·î10Æü2»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ÖApple Event¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£iPhone¤Ç¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¡ÖPlus¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡iPhone 14¥·¥êー¥º¤«¤éiPhone 16¥·¥êー¥º¤Þ¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ëÌ¾ËöÈø¤Ë¡ÖPlus¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿Âç²èÌÌ¥â¥Ç¥ë¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï¡ÖPlus¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢Çö·¿·ÚÎÌ¤òÄÉµá¤·¤¿¡ÖiPhone Air¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡È¯É½²ñ³«ºÅÁ°¤Ï¡¢¡ÖPlus¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤êAir¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿"±½"¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¤½¤Î±½ÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£