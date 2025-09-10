¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹°÷¤ÎÂÐ±þ¤ËÊ°³´ ¥ì¥¸¤ò²õ¤·¤¿²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê50¡Ë¤òÂáÊá ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô
ËÌ³¤Æ»¡¦ÀéºÐ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯9·î9Æü¡¢ÀéºÐ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê50¡Ë¤ò´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï25Ç¯3·î20Æü¡¢ÀéºÐ»ÔÄ«ÆüÄ®¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¡¢¥ì¥¸¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ò·ý¤Ç²¥ÂÇ¤·¤Æ²õ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¥ì¥¸¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å¹°÷¤ÎÂÐ±þ¤ËÊ°³´¤·¤Æ¥ì¥¸¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ò²õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï¥ì¥¸¤ò²õ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤éÆÃÄê¤·ÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö»ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
