ËÌ³¤Æ»¡¦È¡´ÛÀ¾·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯9·î9Æü¡¢¼«¾Î¡¦È¡´Ûºß½»¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤ÎÃË¡Ê48¡Ë¤òË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃË¤Ï9Æü¸á¸å8»þ¤´¤í¡¢È¡´Û»Ô¼ã¾¾Ä®¤Î°û¿©Å¹¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¶ÈÌ³Ãæ¤Ë¡¢Å¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃËÀ­¡Ê37¡Ë¤Î´é¤ò²¥¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃËÀ­¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

ÃËÀ­¤«¤é¡Ö½¾¶È°÷¤ò»ØÆ³¤·¤¿¤é²¥¤é¤ì¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¤«¤é²¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£