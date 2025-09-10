¡Ö¥¯¥Þ¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡× ¼Ö¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤¬Âç¤¤¯Â»²õ¤·¥ì¥Ã¥«ー°ÜÆ° ¥¯¥Þ¤ÏÎ©¤Áµî¤ë »¥ËÚ»ÔÆî¶è¤Î¹ñÆ»
»¥ËÚ¡¦Æî·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯9·î9Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÆî¶è¾®¶âÅò¤Î¹ñÆ»230¹æ¤Ç¡¢¼Ö¤È¥¯¥Þ¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
9Æü¸á¸å10»þ¤¹¤®¡¢¼Ö¤ÎÆ±¾è¼Ô¤«¤é¡Ö¥¯¥Þ¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼Ö¤ÏÄê»³·Ì¤«¤é»¥ËÚ»Ô³¹ÃÏ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢±¦¤«¤é¥¯¥Þ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹1.5¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤Ï¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯²õ¤ì¡¢¥ì¥Ã¥«ー°ÜÆ°¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼Ö¤Ë¤Ï2¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£