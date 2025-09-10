¶Ì°æ»í¿¥¡ÖÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡×¥Á¡¼¥à¤«¤é»É·ã¡ÖÂè2¤Î¤â¤â¥¯¥í¤¬¤Ç¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/10¡Û¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¶Ì°æ»í¿¥¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²»³Ú·à¡ÖÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡×½éÆü²ñ¸«¤Ë¡¢¾åÅÄÎµÌé¡¢¶¶ËÜÎÉÎ¼¡ÊA.B.C-Z¡Ë¡¢Æä¼·ÎÜ³¤¡¢ÂçÀ¡¸Ìé¡¢±é½Ð¤Î²Ï¸¶²íÉ§¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£¸½¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÅÄÎµÌé¡õ¶Ì°æ»í¿¥¡ÖÆæ¥Ç¥£¡×ÉñÂæ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¤ª¾îÍÍ·º»ö¡¦ÊõÀ¸Îï»Ò¤ò±é¤¸¤¿¶Ì°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾åÅÄ¤Ï¡Ö¸µµ¤¡£·Î¸Å¾ì¤â¤¹¤´¤¯ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¤¤¤¤¡Ö·Î¸Å¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤óÎï»Ò¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥Ð¥«¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬°¦¤ª¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤²¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤É¤ó¤É¤ó»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë²áÄø¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ ¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¶Ì°æ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤â¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø´Ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ª»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì¿Í¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯»É·ã¤â¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È³ú¤ßÄù¤á¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤ËÃç´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¡Ö¤³¤³¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤Þ¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè2¤Î¤â¤â¥¯¥í¤¬¤Ç¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×500ËüÉô¤òÆÍÇË¡¢2011Ç¯¤ÎËÜ²°Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÅìÀîÆÆºÈ»á¤Ë¤è¤ë¥Ò¥Ã¥È¾®Àâ¡ÖÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡×¡Ê¾®³Ø´Û´©¡Ë¡£ÆÇÀå¼¹»ö¤È¤ª¾îÍÍ·º»ö¤¬·«¤ê¹¤²¤ë·Ú²÷¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ÈËÜ³ÊÅª¤ÊÆæ²ò¤¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢2011Ç¯¤ËÝ¯°ææÆ¤ÈËÌÀî·Ê»Ò½Ð±é¤Ç¥É¥é¥Þ²½¡¢14Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æº£Ç¯4·î¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡È¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤È¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¡£
º£²ó¤ÏµÓËÜ¤Ë±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖMo¡Çxtra¡×¤ò¼çºË¤·¡¢¡Ö¥Ç¥«¥í¡¼¥° µ¡Á¾¡×¤Î¾å±éÂæËÜ¤ä¡Ö»ä¤Î°ì¥ö·î¡×¤ÎµÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿¿Ü³±Ñ»á¡¢±é½Ð¤Ë¡Ö²Î´î·à¡ÁÁÉ¤ë»Ô¾ì»°Ïº Ì½ÅÚ¤ÎÎø¡Á¡×¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥µ¥¤¥³¡×¤Ç±é½Ð¤òÌ³¤á¤ë²Ï¸¶²íÉ§»á¤Î¤â¤È¡¢ÉñÂæ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Æ²»³Ú·à¤È¤·¤Æ¾å±é¤¹¤ë¡£ÆÇÀå¼¹»ö¡¦±Æ»³¤ò¾åÅÄ¤¬¡¢¤ª¾îÍÍ·º»ö¡¦Îï»Ò¤ò¶Ì°æ¤¬¡¢Îï»Ò¤Î¾å»Ê¤ÇÇÉ¼ê¤Ê¸æÁâ»Ê·ÙÉô¡¦É÷º×µþ°ìÏº¤ò¶¶ËÜ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢¡¶Ì°æ»í¿¥¡¢¤â¤â¥¯¥í¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¢¡¿Íµ¤ºî¡ÖÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡×ÉñÂæ²½
