岡田准一、マクドナルド新TVCMでエビプリ王に！「またこの“エビ甲冑”を着られるのがうれしい」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

岡田准一が、2025年も“プリプリ＝エビプリ王”として登場するマクドナルド“プリプリエビプリオ”の新TVCMが、9月16日から放映開始となる。

■2025年は“プリプリ＝プリンセス”があらたに登場

2024年大好評だった“プリプリ＝エビプリ王”のCM。2025年は“プリプリ＝プリンセス”があらたに登場し、“運が良ければ出会えるハートのエビプリオ”を手に永遠を誓うラブストーリーとなっている。

「ワン・ツー・プリー（スリー）」とリズムをとるふたりのダンスシーンや、“プリプリエビプリオ”を食べて愛を叫ぶエビプリ王のユニークな姿に注目だ。

■新TVCM概要

“プリプリ＝エビプリ王”と“プリプリ＝プリンセス”が“プリプリエビプリオ”のパッケージを開けると、“運が良ければ出会えるハートのエビプリオ”が登場。「ハートが出た！」「超ラッキー！」と喜び、ハートの“プリプリエビプリオ”を片手に見つめ合うふたり。「ワン・ツー・プリー（スリー）」とリズムをとって舞うダンスシーンや、乗馬シーン、教会でハートのプリプリエビプリオがついた指輪をはめて永遠の“プリ”を誓うなど、“プリプリ＝エビプリ王”と“プリプリ＝プリンセス”のユニークなシーンを通じて“プリプリエビプリオ”の魅力を伝えている。

■撮影エピソード

◎再び“エビプリ王”を演じる岡田。「ラブストーリーは久しぶり（笑）」

2024年9月に放送を開始したシリーズ第1弾に続き、“プリプリ=エビプリ王”を演じることになった岡田准一。「ポテナゲ2強時代に一石を投じる」という緊張感のあるストーリーを採用した前作とは異なり、今作では“エビプリ王”のラブストーリーが描かれている。

そんな“エビプリ王”のウエディングシーンを映像に収めるため撮影現場に選ばれたのは、とある結婚式場。ハードなアクションを盛り込んだシリアスな作品に出演することが多い岡田は「ラブストーリーは久しぶり（笑）」と照れ笑いしていたが、チャペルではしっかりとプリンセスをエスコートし、“王”としての風格を見せていた。

◎“エビ甲冑”を身にまとい「ハート型プリプリエビプリオ」をパクリ！

ランダムに入るハート型の“プリプリエビプリオ”を手に取った岡田は、その形状をじっくりと見つめながら「本当に綺麗なハート型！ 見つけたらラッキーですね」と笑顔で話し、“食べカット”の撮影でもパクリと勢いよく口に運びながら、「塩胡椒とガーリックがやみつきになる味わい！」と、久しぶりに食べる“プリプリエビプリオ”の味わいをじっくりと楽しんでいた。

ただし、岡田はそんなうれしさ満点の“プリプリエビプリオ”に対する心配事もあるようで…「これを果たして自分で食べるのか、誰かにあげるのか悩みますね（笑）」と悩ましげな表情を見せるひと幕もあった。

◎エビ甲冑とエビドレスで盛り上がる“プリプリエビプリオトーク”

随所にエビのデザインをちりばめる甲冑を身にまとった岡田は、「またこの“エビ甲冑”を着られるのがうれしい」と、やや高めのテンションで演技に臨んでいた。撮影の合間にはプリンセス役のマルタと談笑する姿も見られ、「これはオリジナルですか？」と甲冑について尋ねられた岡田は「はい、オリジナルです！」と優しく回答。「私もオリジナルのエビのドレスです」と衣装を披露するマルタと“プリプリエビプリオトーク”を弾ませていた。

また、馬に乗るシーンでは自身が重い甲冑を身に着けているにもかかわらず、ドレス姿のマルタを気遣い乗降をサポートするなど、乗馬アクションに慣れている岡田らしい配慮が見られた。

◎人気のダンスシーンも再び！ 見事なコンビネーションに注目

前作でも見どころのひとつとして話題になった“エビプリ王”のダンスシーンは、第2弾でもしっかり採用。踊る機会は大幅に少なくなっているという岡田だが、2024年放送の「プリプリエビプリオ」TVCM第1弾他、「プレミアムローストコーヒー」「プレミアムローストアイスコーヒー」など、マクドナルドのTVCMではキレのいいダンスを披露し好評を博している。

2025作のダンスシーンでは“エビプリ王”とプリンセスが息を合わせ、見事なコンビネーションを披露。ここでも“エビプリ王”役の岡田がしっかりリードし、「ワン・ツー・プリー（スリー）」とリズムをとりながら舞踏会のような時間を楽しんでいた。

◎難しい日本語のセリフで苦戦するプリンセスに“エビプリ王”がアドバイス

日本語が得意ではないプリプリ＝プリンセス役のマルタがセリフを話す場面では、イントネーションの難しさから撮影にやや苦戦。そんなプリンセスの様子を見て隣にいる岡田は、コミュニケーションをとりながらアクセントや話し方について優しくアドバイスしていた。

そんな岡田のサポートもあってか、プリプリ＝プリンセスの日本語もグングン上達。監督も納得するシーンが完成し、無事にすべての撮影を終えると、プリプリ＝エビプリ王とプリプリ＝プリンセスも喜びの笑顔を見せていた。

■岡田准一 インタビュー