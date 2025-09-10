◇女優の吉行和子さんが死去

映画やテレビ、舞台で長年活躍した女優の吉行和子（よしゆき・かずこ）さんが2日午前0時19分、肺炎のため都内の病院で死去した。90歳。東京都出身。葬儀は近親者で行った。昭和初期の詩人吉行エイスケ、美容家あぐりさんの長女。兄は作家の淳之介さん、妹は作家で詩人の理恵さん。自立した女性から包容力ある母親や祖母役、妖艶な悪女まで幅広い役柄をこなした。

吉行さんの訃報に、俳優仲間など関係者が追悼した。

▼藤竜也（映画「愛の亡霊」で共演）寂しい限りです。いつも穏やかで物静かな吉行さんでした。ご一緒した「愛の亡霊」での名演が忘れられません。和子さん、お疲れさまでした。

▼武田鉄矢（ドラマ「3年B組金八先生」で共演）若い時に本当に可愛がっていただいたベテランの女優さんで、褒めてもらうとうれしかったです。一生懸命熱演すると「上手ねぇ」とのんびりおっしゃるんです。大好きな先輩でした。

▼観月ありさ（ドラマ「ナースのお仕事」などで共演）ありちゃんと呼んでいただき、本当に温かく可愛がっていただきました。ドラマ「執事 西園寺の名推理2」でも久しぶりにご一緒できたのは、かけがえのない時間でした。吉行さんのように人を癒やし、温かい気持ちにさせられる俳優を目指して、これからも努力していきたいと思います。

▼夏木マリ（劇団で3年間共演し、1991年にモスクワ公演も経験）くじけそうな私を励ましてくれた吉行さん…血と涙の古典に、若き声を刻んだ日々、ギリシャ悲劇「ディオニソス」の記憶…このモスクワ遠征の記録に泣く…吉行和子さん、安らかな眠りをお祈り申し上げます。

▼柳沢慎吾（ドラマ「ふぞろいの林檎たち」で共演）突然の訃報、本当に驚いています。心折れそうな時もいつも笑顔で温かい言葉をかけてくださいました。とても素敵なおかあちゃんでした。実は自分の母と同い年なのですが、今でもあの優しい声が聞こえます。心よりご冥福をお祈り申し上げます。