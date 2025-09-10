◇女優の吉行和子さんが死去

女流作家・尾崎翠の数奇な半生を描いた1998年製作の「第七官界彷徨―尾崎翠を探して」から27年の付き合い。来年2月公開の「金子文子 何が私をこうさせたか」まで6作品続けて吉行さんと仕事をした浜野佐知監督は「私の作品になくてはならない方。全幅の信頼を寄せていました」と、名女優の死を悼んだ。

最後の作品となった「金子文子…」は長野県松本市でロケを行ったが、吉行さんは体調が優れなかったため、出演部分の撮影は昨年10月15日に東京で実施したという。「3カットでしたが、カメラの前に立つとガラッと変わるんです」と振り返り「完成品を見てもらうと“素晴らしい映画。出られて幸せです”と喜んでくださった」と言葉を続けた。

「そばにいてくださると、こちらも何の忖度（そんたく）もせず、撮影に真正面から向かえるんです。ずっと見続けてくれて“それでいいんだよ”と背中を押してくださった」

そう感謝の言葉を述べる浜野監督。「金子文子…」の公開に寄せては「画面の美しさにまず息をのんだ」「そのすさまじい情熱」などなど吉行さんからのメッセージも届いているという。悲しい置き土産になった。