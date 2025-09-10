¾åÅÄÎµÌé¡¡ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î´é¤ò¶Ì°æ»í¿¥¤¬Ë½Ïª¡ÖÊ¢¸º¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤¤¤ë¡©¤Ã¤Æ¡×
¡¡¸µKAT¡½TUN¤Î¾åÅÄÎµÌé¤È¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¶Ì°æ»í¿¥¡¢A.B.C¡½Z¤Î¶¶ËÜÎÉÎ¼¤¬9Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¡¼¥ë¤Ç²»³Ú·à¡ÖÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡×¤Î½éÆü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÀîÆÆºÈ»á¤ÎÂç¿Íµ¤Æ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£¾åÅÄ±é¤¸¤ëÆÇÀå¼¹»ö¡¦±Æ»³¤¬¡¢¶Ì°æ±é¤¸¤ë¤ª¾î¤µ¤Þ·º»ö¤ÈÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾åÅÄ¤Ï¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤ë°Õ¼±¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤½¤³¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¶Ì°æ»í¿¥¤¬¡Ö³ä¤È·Î¸Å½øÈ×¤Ë¡ÈÊ¢¸º¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤¤¤ë¡©¡É¤Ã¤Æ¡ÊÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤È¡ÈË½Ïª¡É¡£¶¶ËÜ¤â¡ÖºÂÄ¹¤À¡ª¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¾åÅÄ¤Ï¡Ö¡ÊÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î¡Ë¥Þ¥¤¥¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¡ÊÉ÷¤Ë¸À¤¦¡Ë¤Î¡¢¼¤á¤Æ¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£