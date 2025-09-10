µÈ¹Ô¤µ¤ó»àµî¤Ç¿ÆÍ§¤ÎÉÚ»ÎâÃÆàÈþ¥·¥ç¥Ã¥¯¡¡»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤»¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þ½÷Í¥¤ÎµÈ¹ÔÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬»àµî
¡¡µÈ¹Ô¤µ¤ó¤Î¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿ÉÚ»ÎâÃÆàÈþ¤Ïë¾Êó¤òÃÎ¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö8Æü¤ËÃÎ¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤»¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈ¹Ô¤µ¤ó¤ÈÉÚ»Î¡¢06Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤Î´ßÅÄº£Æü»Ò¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯76¡Ë¤Ï¡¢3¿Í¤Ç¿©»ö¤ä³¤³°Î¹¹Ô¤ò¤¹¤ëÂç¿ÆÍ§¡£40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¡¢´ßÅÄ¤µ¤ó¤òÄÌ¤¸¤ÆµÈ¹Ô¤µ¤ó¤ÈÉÚ»Î¤¬°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¡£
¡¡¼ñÌ£¤ÎÇÐ¶ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÃç¤ò¿¼¤á¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢ÂæÏÑ¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿3¿Í¤Î¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ÊÎ¹¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤äÎ¹¹Ôµ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£