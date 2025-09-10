»àµî¤ÎµÈ¹ÔÏÂ»Ò¤µ¤ó¡¡¿©¤Ë¶½Ì£¤Ê¤¯¡Ö²È¤Ë¤Ï¤ä¤«¤ó¤â¡¢ÊñÃú¤â¤Ê¤¤¡×¡¡Ë»¤·¤¤»þ¤ÏÄ«¿©¤¬¥Ð¥¿¡¼¤Î¤«¤±¤é
¡¡¡þ½÷Í¥¤ÎµÈ¹ÔÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬»àµî
¡¡¿©¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Âð¤ÇÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿µÈ¹Ô¤µ¤ó¡£82ºÐ¤Î»þ¤ËÎÁÍý¾å¼ê¤ÎÉÚ»Î¤Î±Æ¶Á¤Ç½é¤á¤ÆÊñÃú¤ò°®¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤âÂ³¤«¤º¡Ö²È¤Ë¤Ï¤ä¤«¤ó¤â¡¢ÊñÃú¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀïÃæÀï¸å¤ÎÉÏ¤·¤¤º¢¤ÏÄ«¿©¤¬¥Ð¥¿¡¼¤Î¤«¤±¤é¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£Ë»¤·¤¤»þ¤Ï¡Öº£¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¶È¤Ç¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»Å»ö¤³¤½¤¬°ìÈÖ¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£