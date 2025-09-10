清水翔太「PUZZLE」、自己最速の48週で累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
清水翔太の「PUZZLE」が、10日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数288.6万回（2,885,889回）を記録。累積再生数は1億16.5万回（100,165,255回）となり、自身通算6作目の累積再生数1億回突破作品となった。
【動画】清水翔太も「素敵」とコメント！日プ『花束の代わりにメロディーを』圧巻のステージ
2024年10月21日付の同ランキング初登場から登場48週目での1億回再生突破は、「Curtain Call （feat.Taka）」（69週）の記録を上回り、自己最速を記録した。
なお、清水の累積再生数1億回突破作品は、「Curtain Call （feat.Taka）」「花束のかわりにメロディーを」「My Boo」「恋唄」「君が好き」となる。
清水の母校であり、特別講師も務めるキャレスボーカル＆ダンススクール（現：CALESS ENTERTAINMENT LABO
）の在校生が、ボーカルおよびコーラスで楽曲へ参加。ミュージックビデオではスクールでのレッスン風景も撮影され、同校の拡大移転が話題となり2025年4月14日付「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」でも1位を獲得した。
8月30日には「PUZZLE （Another ver.）」のミュージックビデオが公開。総勢1600人以上の応募から選抜されたボーカル及びコーラス計49名による生音録りをした内容となっている。
なお、清水は22日に大阪城ホールにて「SHOTA SHIMIZU LIVE TOUR 2025 ‘Pulsatilla cernua’ TOUR FINAL」を開催予定。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月15日付：集計期間:2025年9月1日〜7日）＞
【動画】清水翔太も「素敵」とコメント！日プ『花束の代わりにメロディーを』圧巻のステージ
2024年10月21日付の同ランキング初登場から登場48週目での1億回再生突破は、「Curtain Call （feat.Taka）」（69週）の記録を上回り、自己最速を記録した。
清水の母校であり、特別講師も務めるキャレスボーカル＆ダンススクール（現：CALESS ENTERTAINMENT LABO
）の在校生が、ボーカルおよびコーラスで楽曲へ参加。ミュージックビデオではスクールでのレッスン風景も撮影され、同校の拡大移転が話題となり2025年4月14日付「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」でも1位を獲得した。
8月30日には「PUZZLE （Another ver.）」のミュージックビデオが公開。総勢1600人以上の応募から選抜されたボーカル及びコーラス計49名による生音録りをした内容となっている。
なお、清水は22日に大阪城ホールにて「SHOTA SHIMIZU LIVE TOUR 2025 ‘Pulsatilla cernua’ TOUR FINAL」を開催予定。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月15日付：集計期間:2025年9月1日〜7日）＞