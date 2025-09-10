ZEROBASEONE¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡¢24°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡9¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ZEROBASEONE¡ÖICONIK¡×¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î9/15ÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×24°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¡Ä¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖICONIK¡×MV
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Æ±ÆüÉÕ¡Ö½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç11.7ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢½éÅÐ¾ì2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Èà¤é¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNEVER SAY NEVER¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡£
¡¡35°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TREASURE¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLOVE PULSE¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖPARADISE¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£95°Ì¤Ë¤Ï¡¢9·î5Æü¤è¤ê¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Î¥·¥ç¡¼¡Ø¥¾¥ó¥Ó¡¦¥Ç¡¦¥À¥ó¥¹¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦King Gnu¤Î¿·¶Ê¡ÖSO BAD¡×¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯9·î15ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Á7Æü¡Ë¡ä
