Snow Man、「カリスマックス」が自身初のデジタルシングルランキング2週連続1位【オリコンランキング】
Snow Man「カリスマックス」が、週間DL数1万192DLを記録し、9月10日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で2週連続1位を獲得。デジタルシングルランキング2週連続1位獲得は自身初、今年度では【※】、2025年1月13日付、1月20日付でのMrs. GREEN APPLE「ライラック」以来、2作目。累積DL数は8万2404DLとなった。
【動画】個性豊かすぎ！遊び心感じる「カリスマックス」 Dance Practice映像
本作は、1990年代〜2000年代に日本で流行した“パラパラ”に、現代的なダンスサウンドやラップテイストを融合させ、Snow Man流にアップデートした1曲となっている。
2位には、King Gnuの新曲「SO BAD」が、初週DL数7760DLで初登場。本作は、9月5日よりユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催中のイベント『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の『ゾンビ・デ・ダンス』のテーマソングとして書き下ろされた楽曲。
続く3位には、堂本光一のソロアルバム『RAISE』（9月10日発売）のリード曲「The beginning of the world」が、初週DL数6687DLで初登場した。
【※】今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月15日付：集計期間：2025年9月1日〜7日）＞
