HANA「Blue Jeans」、女性グループ史上初の8週連続1位【オリコンランキング】
7人組ガールズグループ・HANAの「Blue Jeans」が、週間再生数983万508回を記録し、9月10日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で8週連続1位を獲得した。
【動画】淡い青春を表現…HANA「Blue Jeans」MV
2018年12月24日付よりスタートした「オリコン週間ストリーミングランキング」において、8週連続1位は女性グループ史上初。累積再生数は9592万5735回。
本作「Blue Jeans」は、等身大の恋心を「Blue Jeans」と「古いスニーカー」に重ねて描いたHANAとしての初めてのラブソング。切なさと希望が交錯するミッドバラードとなっている。
そのほか最新「オリコン週間ストリーミングランキング」では、2位にMrs. GREEN APPLE「ライラック」が、週間再生数822万4823回でランクイン。これで2024年5月13日付から71週連続TOP3入りを記録し、「連続TOP3入り」歴代最長記録を自己更新した。累積再生数は7億3946万4423回。
3位にはアイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」が、682万7465回でランクイン。前週の5位から順位を上げ自身初のTOP3入りを記録した。累積再生数は3871万1743回。本作「革命道中 - On The Way」は、アニメ『ダンダダン』第2期オープニングテーマ。
